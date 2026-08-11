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Colate rompe el silencio tras conocer la sentencia sobre la custodia de su hijo con Paulina Rubio: "Llevo muchos años y sé cómo funcionan las cosas"

Colate ha atendido amablemente a uno de nuestros reporteros para confesar que por un lado sí que se esperaba el resultado de la sentencia por la custodia de su hijo menor con Paulina Rubio.

Colate

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Paulina Rubio ha ganado la batalla judicial por la custodia de su hijo, de 15 años, frente a Colate Vallejo-Nágera. El menor se trasladará a Miami para vivir junto a su madre, poniendo así el punto y final, al menos por ahora, a años de procesos judiciales, denuncias y desencuentros entre la expareja.

Tras conocer la sentencia, Colate se habría mostrado devastado, especialmente por las consecuencias que la decisión pueda tener para su hijo. Aunque inicialmente todo apuntaba a que el empresario recurriría el fallo, Isabel González, que ha mantenido conversaciones con él, aseguró en el programa de ayer que Colate no tendría todavía del todo claro cuál será su próximo paso.

Nuestro reportero Carlos García ha conseguido hablar en exclusiva con Colate, quien se ha mostrado tranquilo y dispuesto a atender a este medio, aunque con mucha cautela a la hora de elegir sus palabras. El empresario reconoció que la decisión le ha sorprendido en parte, aunque también ha asegurado: "Llevo muchos años que sé cómo funcionan las cosas".

Ahora, Colate asegura estar centrado en su trabajo y en los diferentes eventos deportivos en los que está involucrado. "Ahora mismo estoy centrado en esto, estamos con mucho trabajo", explicó, dejando claro que, por el momento, prefiere mantener el foco en sus compromisos profesionales y no entrar en profundidad en el polémico proceso judicial.

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