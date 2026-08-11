Terremoto Colombia
Orlando, un canario de vacaciones en Colombia durante el terremoto: "No nos lo podíamos creer... el hotel se quedó inservible"
Horas después de que un terremoto sacudiera Colombia, mientras el país aún vive horas de máxima tensión, Orlando, un español que se encontraba de vacaciones en Cali, conecta desde el país afectado para contar cómo vivió el fuerte movimiento sísmico de magnitud 7,4.
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- Las impactantes imágenes del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia: "Empezó a moverse todo"
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No han pasado ni 24 horas desde que un fuerte terremoto sacudió Colombia, siendo Cali y Pereira las ciudades más afectadas. En la primera se encontraba de vacaciones Orlando, un canario que estaba en un hotel en el momento en el que se produjo el movimiento sísmico.
El balance provisional ya suma 132 muertos y cientos de heridos. En este contexto, Orlando asegura que están ilesos, pero, sin embargo, cuenta que han tenido que trasladarse de Cali a Salento, desde donde conectaba con Espejo Público.
"El hotel se quedó inservible", relataba, mientras explicaba que el establecimiento era relativamente nuevo. Respecto a los edificios colindantes, asegura que llegaron a pensar que "en cualquier momento se pueden caer".
No pudo contactar con la Embajada
En cuanto a la Embajada española, informa de que trataron de contactar con ellos, pero que, al tratarse de un teléfono fijo, no podían comunicarse porque, según explica, los teléfonos fijos "no servían". Así que optaron por utilizar el teléfono de la dueña del hotel para, al menos, "informar nada más", según cuenta.
Según ha podido informar, no va a poner fin a sus vacaciones porque muchos de los aeropuertos están dañados. Aunque espera que no haya ninguna réplica de lo ocurrido, confiesa que, en el momento del terremoto, temían que sucediera algo similar a lo que se vivió en Venezuela.
Orlando no ha querido pasar por alto la "sorprendente" solidaridad del pueblo colombiano. "Parecía que esto lo habían vivido, pero no. Ayudaban unos a otros con una calma impresionante", contaba.
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