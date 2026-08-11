Un parque atestado de ratas y avispas llena de picaduras a una niña de 22 meses: "Tenemos miedo, pánico"

Alba de Julián tiene una hija de 22 meses que hace unas semanas sufrió trece picaduras de avispas. Ocurrió en el Parque Roma situado en San Fernando de Henares (Madrid). Según su testimonio, la pequeña estaba jugando con otros niños cuando de un momento a otro, comenzó a llorar.

Al principio Alba no le dio mayor importancia, pero al subir a casa se dio cuenta que la pequeña tenía picaduras por todo el cuerpo. "Están bajo la tierra, son avispas terrarias y anidan ahí. Cuando los niños están jugando con los cubos y las palas se levantan todas".

Alba no relacionó de inmediato que el parque en el que había estado jugando su hija estaba plagado de avispas. "En principio no sabía qué era y lo achaqué a que tenía algo en casa. El segundo día estando en el parque ya vi como salían de debajo de la tierra".

"Ves a las ratas corriendo por los columpios"

La hija de Alba no es la única que ha sufrido las consecuencias de las avispas. Patricia es otra vecina que reconoce que ya no baja al parque con sus hijas porque una de ellas, Triana, es alérgica y si una avispa le pica las consecuencias pueden ser fatales. "Tenemos miedo, pánico, porque además es sentarte en un banco y como saques una botella de agua enseguida llegan y se te apoyan en las manos y por todo el cuerpo. Las niñas han cogido pánico a bajar al parque y es penoso que a un parque que está frente a tu casa no puedas ir por miedo".

Además de las avispas explican que también se han encontrado ratas. "También hay ratas. Por la noche, que es cuando comienzan a salir, las ves corriendo por debajo de los columpios".

Desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares aclaran que en cuanto recibieron la queja vecinal se envió al parque Roma un equipo de operarios especializados en lucha contra las plagas. A pesar de que se realizaron varias intervenciones integrales en la zona hace unos días, el problema sigue existiendo.

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