Trump sale en defensa de Infantino en plena crisis de la FIFA: "Reemplazarlo sería un terrible error"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha salido públicamente en defensa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de la crisis interna que atraviesa el organismo y de las crecientes críticas hacia su gestión. El mandatario estadounidense ha advertido de que sería "un terrible error reemplazarlo" y ha calificado de "fantástico" al dirigente.

"FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino", ha escrito Trump en su red social Truth Social. El presidente estadounidense ha destacado además el papel de Infantino al frente del Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, y ha asegurado que el torneo ha sido "el más exitoso que se haya presentado jamás".

Trump ha señalado que, si Infantino deja el cargo, el Mundial "nunca volverá a ser tan exitoso o rentable". Se trata del primer respaldo público del mandatario al presidente de la FIFA desde que este se vio obligado a retirar su propuesta para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto destinado a comercializar entre inversores privados una participación de los derechos comerciales del Mundial.

La iniciativa provocó una fuerte contestación dentro del organismo y llevó a varias de las principales confederaciones continentales a cuestionar la actuación de Infantino. UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) acusaron a la FIFA de actuar de forma unilateral y reclamaron una revisión independiente del proceso.

El proyecto contemplaba la venta de una participación del 20 % de los derechos comerciales del Mundial por unos 4.200 millones de dólares. Las tres confederaciones consideraron que la propuesta se había planteado sin la suficiente transparencia ni consulta a las federaciones miembro. Infantino pidió disculpas después de que los detalles de la iniciativa trascendieran públicamente, aunque la controversia continúa abierta.

La crisis se produce además a pocos meses del próximo Congreso de la FIFA, previsto para marzo de 2027, en el que Infantino aspira a continuar al frente del organismo. Pese a las críticas procedentes de algunas de las principales confederaciones, el dirigente mantiene apoyos dentro de la organización, especialmente en Sudamérica y África, y conserva por el momento opciones de optar a un nuevo mandato.

El respaldo de Trump supone un importante apoyo público para Infantino en uno de los momentos de mayor presión desde que asumió la presidencia de la FIFA en 2016. La relación entre ambos se ha estrechado especialmente durante la organización del Mundial de 2026, un torneo que el presidente estadounidense ha presentado como un éxito de su Administración.