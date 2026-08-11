¡A punto de llegar a las manos! Gabriel y Andrés protagonizan un tenso enfrentamiento lleno de reproches

Los camioneros franceses irán a la huelga en Francia y dejarán de enviar los productos Brossard a Toledo.

Andrés y Gabriel temen que la tienda quede desabastecida pues necesitan un proveedor para las esencias originales. El hijo de Damián cree que ahora que deberían apostar más por los productos de La Reina y Gabriel exige a su primo que llegue a un acuerdo con Rupérez para el precio de las esencias.

Andrés le dice a Gabriel que le llame él, pero le dice que nadie va a cogerle el teléfono por lo que ambos primos protagonizan una fuerte discusión que… ¡casi llega a las manos!

Menos mal que Pablo Salazar se encontraba en el despacho porque si no habría que haber lamentado algo peor…

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