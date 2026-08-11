César Arza: "Durante la totalidad del eclipse sí puedes quitarte las gafas y mirar al espectáculo"

El próximo 12 de agosto habrá un eclipse total de Sol en España. Un acontecimiento único que miles de personas esperan con ganas. Los expertos ya han dado sus recomendaciones para disfrutar de él sin sufrir daños ni consecuencias irreversibles. La principal es llevar gafas homologadas que cumplan con la normativa ISO.

Hoy, contamos en plató con César Arza, jefe de operaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), que nos va a explicar por qué se produce un eclipse, que diferencias habrá en verlo de manera total en la franja que va de Galicia a Baleares, o parcial en el resto de España y la importancia de la seguridad mientras ocurre este fenómeno natural.

El eclipse de Sol se produce cuando la luna se sitúa delante y, visto desde la Tierra tienen el mismo tamaño. El experto contesta las consultas de los expectadores alegando que ne la franja de totalidad sí se hará completamente de noche durante el fenómeno. Por ello, los coches deberán llevar puestas las luces de cruce por precaución.

"Absolutamente siempre que miremos al Sol hay que llevar las gafas" sentencia César. En el momento de la totalidad "Sí te puedes quitar las gafas y mirar al espectáculo" para ver la corona solar, pero, antes no.

Pero, para aquellos que les pille fuera del país o trabajando, el experto afirma que "tenemos suerte" porque "Tendremos tres eclipses seguidos en tres años". El año que viene en agosto de 2027, habrá otro y será total pero pasará por el sur de la península. En 2028 sucederá otro en enero pero, de forma anular, es decir, el Sol no cubrirá la luna por completo.

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