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YAS VERANO
Una visita al hospital por un fuerte dolor de espalda termina con un inesperado parto: Camila desconocía que estaba embarazada
Lo que parecía un problema de espalda cambió por completo la vida de Camila. Tras varios días de dolores y diferentes diagnósticos, una ecografía reveló que estaba embarazada y de parto.
Camila acudió inicialmente al médico por un intenso dolor de espalda, diagnosticado como ciática e infección de orina. Días después, unos fuertes pinchazos la llevaron de nuevo al hospital, donde los médicos descubrieron mediante una ecografía que estaba embarazada.
La sorpresa fue aún mayor porque aseguraba haber tenido la regla tres semanas antes, tomaba anticonceptivos y hacía vida normal. Además, en febrero se había sometido a una ecografía vaginal. Finalmente, salió del hospital con un bebé de 3,3 kilos y 49 centímetros.
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