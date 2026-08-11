Sahin promete luchar por Nare hasta el final: "Iré a pedirte matrimonio"

Tras despedirse para siempre de Özkan, Şahin ha buscado a Nare para abrirle su corazón una vez más. El joven le ha confesado que ya no puede seguir alejándose de ella. "Ya no me quedan fuerzas para resistirme. No apartes la mirada, por favor. Siento que me muero si no me miras", le ha dicho.

Şahin también le ha recordado la promesa que le hizo tiempo atrás, cuando decidió apartarse para que pudiera rehacer su vida. Sin embargo, ha reconocido que ya no puede seguir viviendo lejos de ella. "Se acabó. No aguanto más. Estoy dispuesto a seguir sufriendo. Es todo lo que pido, quédate conmigo", le ha suplicado.

Pero Nare le ha respondido con la cabeza y el corazón divididos. Todavía marcada por la muerte de Özkan, el duelo que acaba de comenzar y el peso de todo lo que los rodea, le ha recordado que aún existe un obstáculo imposible de ignorar: si el padre de Sahin resulta ser el asesino de Boran, nunca podrán estar juntos.

Lejos de rendirse, Şahin ha tomado una decisión. Ha anunciado que viajará a Siria para encontrar la verdad y demostrar la inocencia de su padre. Antes de marcharse, le ha hecho una promesa que ha emocionado a Nare: "Si mi padre no es el asesino de Boran, iré a buscarte. No tiraré la toalla e iré a pedirte matrimonio". ¿Será ese el comienzo de la historia de amor que ambos llevan tanto tiempo esperando?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas