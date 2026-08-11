La crisis sanitaria en Ceuta se agrava ante el aumento de enfermedades infecciosas: "Estamos preocupados en el sector sanitario porque conocemos y sabemos"

La crisis en Ceuta continúa siendo preocupante no solo por la emergencia humanitaria y migratoria, sino también por las consecuencias que está generando en los servicios públicos. Los centros médicos y hospitales se encuentran desbordados ante la llegada de un gran número de personas, algunas de ellas con enfermedades infecciosas que pueden suponer un problema de salud pública si no se controlan adecuadamente.

Ante los casos de agresiones sexuales registrados, los servicios sanitarios se han desplazado también hasta el barrio de El Príncipe para atender a los afectados y prevenir posibles riesgos. Durante estas intervenciones, los profesionales se han encontrado con casos de enfermedades como la tuberculosis y el tétanos. La tuberculosis puede transmitirse por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, mientras que la falta de higiene pueden favorecer la propagación de algunas infecciones.

La divulgadora médica Laura Delgado explica la preocupación existente entre los profesionales sanitarios: "Estamos preocupados los del sector sanitario porque conocemos y sabemos" que las enfermedades contagiosas pueden aumentar cuando se concentra un gran número de personas en condiciones poco adecuadas. Entre ellas se encuentra el impétigo, "una enfermedad contagiosa por bacterias en la piel", señala la sanitaria.

Ante enfermedades como la sarna, los piojos o la tuberculosis, Delgado recomienda extremar las precauciones y evitar el contacto directo con personas que puedan estar infectadas o con espacios donde las condiciones higiénicas sean deficientes. Entre sus principales consejos destaca evitar acercarse a personas que presenten una tos persistente y, sobre todo, mantener una buena higiene de manos.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas