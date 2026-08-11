Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actualidad

La crisis sanitaria en Ceuta se agrava ante el aumento de enfermedades infecciosas: "Estamos preocupados en el sector sanitario porque conocemos y sabemos"

La situación en Ceuta sigue siendo crítica por la emergencia humanitaria, la inseguridad que hay en las calles ceutíes, el problema económico de este verano debido al cierre de negocios y bajada de turismo, y ahora la llegada de enfermedades infecciosas.

Ceuta

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

La crisis en Ceuta continúa siendo preocupante no solo por la emergencia humanitaria y migratoria, sino también por las consecuencias que está generando en los servicios públicos. Los centros médicos y hospitales se encuentran desbordados ante la llegada de un gran número de personas, algunas de ellas con enfermedades infecciosas que pueden suponer un problema de salud pública si no se controlan adecuadamente.

Ante los casos de agresiones sexuales registrados, los servicios sanitarios se han desplazado también hasta el barrio de El Príncipe para atender a los afectados y prevenir posibles riesgos. Durante estas intervenciones, los profesionales se han encontrado con casos de enfermedades como la tuberculosis y el tétanos. La tuberculosis puede transmitirse por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, mientras que la falta de higiene pueden favorecer la propagación de algunas infecciones.

La divulgadora médica Laura Delgado explica la preocupación existente entre los profesionales sanitarios: "Estamos preocupados los del sector sanitario porque conocemos y sabemos" que las enfermedades contagiosas pueden aumentar cuando se concentra un gran número de personas en condiciones poco adecuadas. Entre ellas se encuentra el impétigo, "una enfermedad contagiosa por bacterias en la piel", señala la sanitaria.

Ante enfermedades como la sarna, los piojos o la tuberculosis, Delgado recomienda extremar las precauciones y evitar el contacto directo con personas que puedan estar infectadas o con espacios donde las condiciones higiénicas sean deficientes. Entre sus principales consejos destaca evitar acercarse a personas que presenten una tos persistente y, sobre todo, mantener una buena higiene de manos.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ceuta

La crisis sanitaria en Ceuta se agrava ante el aumento de enfermedades infecciosas: "Estamos preocupados en el sector sanitario porque conocemos y sabemos"

Tauste

Ana y Charlie, amigos íntimos del matrimonio asesinado en Tauste: "Estamos deshechos y desalmados"

Colombia

Luis Felipe vivió el terremoto de Colombia en primera persona desde un piso 17: "Los edificios se balanceaban de un lado a otro"

Una amiga del matrimonio asesinado en Tauste, presuntamente por su hija, relata entre lágrimas el dolor que siente
Doble crimen Zaragoza

El relato entre lágrimas de una amiga del matrimonio asesinado en Tauste: "Nos acompañaban y ayudaban en todo"

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y Gabriela Guillén
En directo

Esta tarde en YAS Verano, todos los detalles sobre la supuesta relación entre Gabriela Guillén y Cristiano Ronaldo

Una niña de 22 meses, llena de picaduras de avispa
PLAGAS

Un parque atestado de ratas y avispas llena de picaduras a una niña de 22 meses: "Tenemos miedo, pánico"

Los vecinos denuncian la presencia de avispas y ratas en el parque infantil donde juegan sus hijos.

“Muy pocas veces en 20 años nos ha pasado esto”: María resuelve el panel sin una sola letra
Mejores momentos | 11 de agosto

“Muy pocas veces en 20 años nos ha pasado esto”: María resuelve el panel sin una sola letra

María solo ha necesitado saber que era un tema de Carlos Vives para resolver el panel, ni siquiera ha dado tiempo a que saliese ninguna letra y ya ha apretado el pulsador.

De la mejor suerte a la peor, ¡Álvaro se lleva un buen chasco!

De la mejor suerte a la peor, ¡Álvaro se lleva un buen chasco!

Anaís y Almudena, ceutíes indignadas con la gestión Gobierno

Dos vecinas de Ceuta, indignadas ante el comunicado de Albares: "No voy a decir lo que pienso porque me meten presa"

Álvaro destapa los dos gajos buenos de ‘Vacaciones’ y estrena su marcador con 1.175 euros

Álvaro destapa los dos gajos buenos de ‘Vacaciones’ y estrena su marcador con 1.175 euros

Publicidad