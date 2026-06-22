El abogado de Ábalos rompe su silencio tras visitar al exministro en Soto del Real: "No se esperaba una sentencia tan extrema"

Durante la mañana se hacía pública la sentencia del 'caso mascarillas'. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la 'trama mascarillas'. Por otro lado, el empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a 4 años y medio, pero se ha suspendido la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad.

Aunque la sentencia a la que ha accedido Antena 3 Noticias concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción, no todos cuentan con la misma pena. Las diferencias de las penas las ha analizado el abogado del que fue ministro de Transportes, Marino Turiel, con Ábalos desde la cárcel madrileña de Soto del Real.

Tras su salida, el magistrado ha detallado al programa 'Y Ahora Sonsoles' que Ábalos "sigue teniendo muchas ganas de lucha" y reitera que juntos seguirán "luchando". También ha destacado la actitud del exministro tras conocer la sentencia: "Ábalos la ha recibido con mucho estupor" y detalla que ninguno de los dos se esperaba una sentencia "tan extrema y tan dura". Pese a haber recibido la sentencia con estupor, Turiel ha asegurado que "Ábalos está firme y convencido de su inocencia". A partir de ahora, ha confirmado que se centrarán "en la vulneración de los derechos".

Al ser preguntado sobre si Ábalos ha colaborado lo suficiente con la Justicia, el abogado Turiel se pregunta que si la colaboración que se exige "es decir soy culpable aunque no lo sea". El abogado del exministro también ha hablado sobre la situación del empresario Víctor de Aldama asegurando que es "muy clara": "No ha declarado en un procedimiento que le está afectando ni está reconociendo los hechos en el caso hidrocarburos". Además, afirma que su circunstancia "hay que aclararla" y considera que "no puede ser" que el empresario logre evitar la prisión "siendo el jefe de la trama, según la UCO".

Sobre la contratación de dos conocidas del exministro, el pago del piso de una de ellas y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción, Turiel ha afirmado que "de eso no hay pruebas" y reitera que "esas personas han pasado sus pruebas de acceso". Precisamente, el abogado detalla que "así lo dijeron los organismos públicos".

Antes de la celebración del juicio por este caso, ya se hizo público el supuesto distanciamiento entre Koldo y Ábalos. Al ser preguntado por está cuestión, el abogado de Ábalos no ha querido entrar en el tema, aunque ha confirmado que "durante el juicio, la relación fue correcta y hay colaboración por ambas partes".

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