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Dos vecinas de Ceuta, indignadas ante el comunicado de Albares: "No voy a decir lo que pienso porque me meten presa"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dado por finalizada la situación aguda de la crisis migratoria de Ceuta en un comunicado. Dos mujeres ceutíes que lo escuchaban dicen no estar de acuerdo y llama "sinvergüenza" al Gobierno por "no hacer su trabajo".

Anaís y Almudena, ceutíes indignadas con la gestión Gobierno

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Anna Martín
Publicado:

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado tras reunirse con el presidente de Ceuta, que la fase aguda de la crisis migratoria en la ciudad ha terminado y ha defendido la unidad en torno a Ceuta, así como la colaboración con Marruecos para acelerar el retorno de los migrantes que todavía permanecen en territorio español. Un discurso que no ha convencido a dos vecinas ceutíes, Anaís y Almudena, que han mostrado su indignación frente a los micrófonos de Espejo Público.

Anaís asegura no estar de acuerdo con el mensaje de Albares y reclama que los responsables políticos se desplacen hasta Ceuta para comprobar de primera mano la situación que vive la ciudad, donde asegura que no se puede salir a la calle.

"No hay médico"

"Tengo a la niña, con cinco años, enferma y no tengo pediatra. No hay médico. El único médico está ahora mismo rodeado de tantas enfermedades que no voy a llevar a mi hija allí", explica con rabia.

La ceutí califica de "sinvergüenzas" a los miembros del Gobierno por, según considera, "no hacer su trabajo", que para ella consiste en defender España. Sobre ello, recuerda: "Ceuta es España".

Además, haciendo hincapié en el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, critica las publicaciones y recomendaciones realizadas por el presidente del Gobierno durante la crisis. "Nos toman por el pito del sereno", afirma.

"Hacen sus necesidades en la playa, no podemos ir"

Por su parte, Almudena, que muestra el mismo cabreo que su vecina, reclama la expulsión inmediata de los migrantes que todavía permanecen en Ceuta y pide que sean devueltos a Marruecos. "Aquí no tienen que estar, han entrado de forma ilegal", sostiene.

La mujer relata también cómo la situación ha cambiado su día a día. "Aquí no podemos estar. Mi perro se esconde debajo de la mesa cada vez que hay que sacarlo", dice.

También muestra especial enfado por la situación de higiene de la ciudad durante los últimos días. "No puedo ir con mi nieto a la playa, y ya no solo porque estén allí, sino porque estamos arriesgando que cojamos cualquier enfermedad porque hacen sus necesidades en la playa", denuncia.

"Ceuta para ellos"

Almudena también critica lo que considera un trato desigual entre los migrantes y los ciudadanos españoles. "Tú vas a la playa y se te ocurre hacer algo y te cae una multa...", señala. "Hacen todo lo que les da la gana, Ceuta para ellos", añade, visiblemente afectada.

La vecina asegura que evita expresar públicamente todo lo que piensa por temor a las consecuencias: "No voy a decir lo que pienso porque entonces me meten presa". También acusa a los migrantes de aprovecharse de la situación y sostiene que "como saben que la Policía no les puede hacer nada, se ríen de todos nosotros". "Saben que la ley les protege", concluye.

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