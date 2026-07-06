La imprudencia que originó el incendio de las Gavarras: "Algo que está prohibido"

Un año más el verano muestra su cara más amarga. El calor extremo deja un campo con tan poca humedad que los incendios forestales afloran a lo largo y ancho de España. En muchas ocasiones -la mayoría- originados por la actividad humana. Este es el origen más que probable del incendio de las Gavarras, en la provincia catalana de Girona.

Más de 2.000 hectáreas calcinadas, decenas de casas reducidas a cenizas o dañadas considerablemente, cientos de vecinos desalojados, y más de una decena de bomberos y vecinos heridos. A primera hora de la mañana de este lunes el fuego se encontraba estabilizado aunque los efectivos de extinción de incendios seguían luchando para lograr ponerlo bajo control.

Desde Bomberos piden máxima precaución a los vecinos de poblaciones como Calonge o La Bisbal de l'Empordà, después de detectar la reactivación de distintos focos. Y los Ayuntamientos buscaban una solución habitacional a las familias afectadas directamente por las llamas.

Los investigadores dan por sentado que los trabajos con una sierra radial causaron el chispazo que prendió los montes de las Gavarras. Aclaran que el empleo de esta herramienta está terminantemente prohibido en esta época en la que las condiciones son extremadamente favorable para el inicio y rápida propagación de un incendio.

Las autoridades investigan todos los detalles del origen del incendio para esclarecer si la responsabilidad recae en la empresa para la que trabaja el operario o sí esta es del individuo.

En un primer momento el hombre de 60 años que presuntamente causó el primer foco de las llamas, fue detenido tras confirmarse que utilizaba la radial para cortar unas señales de tráfico en el borde de una carretera, y quedaba en libertad tras 48 horas. Según su testimonio, seguía órdenes de sus superiores.

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