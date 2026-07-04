¿Luis Miguel la dejó plantada? Lolita recuerda la noche en la que estuvo esperando al cantante tres horas

Tras la actuación de Martín Savi en la primera semifinal, la cantante nos cuenta que, cuando Luis Miguel era joven, la familia de Lolita lo invitó a cenar a su casa porque ambas familias se conocían, pero ella prefirió salir por su lado y no asistir a esa cena.

Años más tarde, Lolita fue la que quiso ver al cantante tras una actuación en Madrid. Fue a su hotel y lo esperó… ¡tres horas! Hasta que el recepcionista le pidió que se marchara porque nadie iba a atender.

Ahora, lo que más le pesa a nuestra Lolita es no haber podido cantar con el gran artista de Luis Miguel. ¡Escucha la anécdota al completo con El Sol de México dándole al play al vídeo de arriba!

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