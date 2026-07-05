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Semana del 6 al 10 de julio

Avance semanal de Sueños de libertad: Marisol regresa a Toledo con una impactante noticia que lo cambiará todo

la joven volverá a reecontrase con el que fue su amante después de muchos meses sin verse.

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Esta semana promete y mucho. Van a pasar muchas cosas en Sueños de libertad que no te puedes perder.

Comenzarán los preparativos para la fiesta en la fábrica para celebrar que finalmente no se llevará a cabo el traslado a Marruecos. La cantina será el lugar elegido para la celebración y Salva y Mabel se pondrán manos a la obra.

La hija de los Salazar además querrá dar un paso más con el cantinero, pero él no lo tendrá claro. Preferirá ir más despacio y formalizar primero su relación con ella. ¿Qué pasará?

Salva y Mabel en el capítulo 600 de Sueños de libertad
Salva y Mabel en el capítulo 600 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Por otro lado, Miguel, como médico de la cantina, recomendará a Paula que deje su trabajo ya que su salud empeora por momentos por las exposición a los productos químicos. Sin embargo, ella no estará dispuesto a quedarse sin trabajo.

Marta y Fina seguirán un poco tensas y es que la fotógrafa seguirá un poco enfadada con la De la Reina porque le ocultara la llamada de Bianca. La hija de Damián intentará pedirle perdón ya que temerá perder para siempre a Fina.

Fina, Marta y Claudia en el capítulo 598 de Sueños de libertad
Fina, Marta y Claudia en el capítulo 598 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Por su parte, Begoña se dará cuenta de que sigue enamorada de Andrés y no podrá evitar alegrarse cuando descubra que Andrés y Valentina han roto su relación.

Claudia visitará el nuevo pisito de Fina y tendrá otra cita con Miguel. Irán al cine y...¡estarán a punto de besarse!

Miguel y Claudia en el capítulo 600 de Sueños de libertad
Miguel y Claudia en el capítulo 600 de Sueños de libertad | Antena 3

Y Marisol regresará a Toledo y a la vida del patriarca de los Salazar. La joven llamará a Pablo para verse a solas con él y contarle un gran secreto que lo cambiará todo para siempre y que provocará un nuevo contratiempo en su matrimonio con Nieves. ¿Qué será?, ¿Cómo reaccionará Pablo?

Pablo y Nieves en el capítulo 601 de Sueños de libertad
Pablo y Nieves en el capítulo 601 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

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