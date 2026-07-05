Las sorprendentes coincidencias que unen a J Kbello y Miquel Fernández en Tu cara me suena

Miquel Fernández nos visitó en esta primera semifinal de Tu cara me suena 13 para acompañar a Sole Giménez en su imitación de Lady Gaga y Tony Bennett y nos hemos dado cuenta de que el concurso que hizo en su día tiene muchas coincidencias con el de J Kbello de este año.

La primera y la más evidente, es que ambos se convirtieron en su edición en los primeros en conseguir el pase a la final gracias a acumular más puntos en su marcador que sus compañeros. Además, ambos lo hicieron siendo el que más galas había ganado.

Los dos se llevaron la victoria imitando a Elvis Presley... ¡y los dos lo hicieron tres galas antes de la primera semifina!. Miquel Fernández interpretó 'Love me' y J Kbello bailó al ritmo de 'Bossa Nova Baby'.

Por si esto fuera poco, estos dos concursantes también imitaron a Steven Tyler, vocalista de Aerosmith. En este caso, J Kbello sí que consiguió la victoria con 'I dón't want to miss a thing' y Miquel Fernández quedó segundo en la gala con 'Dream on'.

La historia de Tu cara me suena está llena de curiosas coincidencias, como la de Cristina Castaño y La Terremoto de Alcorcón ganando una gala con la misma canción. ¿Qué desenlace tendrá esta edición? ¡No te pierdas el próximo viernes, la segunda semifinal en directo en Antena 3!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas