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Las sorprendentes coincidencias que unen a J Kbello y Miquel Fernández en Tu cara me suena

El primer finalista de esta decimotercera edición imitó a dos artistas este año que ya había hecho el ganador de la sexta edición. ¡Y los dos ganaron una gala imitando al mismo cantante!

Las sorprendentes coincidencias que unen a J Kbello y Miquel Fernández en Tu cara me suena

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Patri Bea
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Miquel Fernández nos visitó en esta primera semifinal de Tu cara me suena 13 para acompañar a Sole Giménez en su imitación de Lady Gaga y Tony Bennett y nos hemos dado cuenta de que el concurso que hizo en su día tiene muchas coincidencias con el de J Kbello de este año.

La primera y la más evidente, es que ambos se convirtieron en su edición en los primeros en conseguir el pase a la final gracias a acumular más puntos en su marcador que sus compañeros. Además, ambos lo hicieron siendo el que más galas había ganado.

Los dos se llevaron la victoria imitando a Elvis Presley... ¡y los dos lo hicieron tres galas antes de la primera semifina!. Miquel Fernández interpretó 'Love me' y J Kbello bailó al ritmo de 'Bossa Nova Baby'.

Miquel Fernández transmite amor, ritmo y bonitos recuerdos con 'Love me' como Elvis Presley

Por si esto fuera poco, estos dos concursantes también imitaron a Steven Tyler, vocalista de Aerosmith. En este caso, J Kbello sí que consiguió la victoria con 'I dón't want to miss a thing' y Miquel Fernández quedó segundo en la gala con 'Dream on'.

Un rockero Miquel Fernández hace arder el plató con ‘Dream on’ de Aerosmith

La historia de Tu cara me suena está llena de curiosas coincidencias, como la de Cristina Castaño y La Terremoto de Alcorcón ganando una gala con la misma canción. ¿Qué desenlace tendrá esta edición? ¡No te pierdas el próximo viernes, la segunda semifinal en directo en Antena 3!

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