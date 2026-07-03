Francisco de la Torre se pronuncia sobre el caso de las joyas de Zapatero: "La Agencia Tributaria debería estar presente desde el primer día"

El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, Víctor Moreno Catena, comunicó al juez Calama que en un plazo de una semana o 16 días el expresidente del Gobierno daría explicaciones sobre el origen de las joyas. Sin embargo, han pasado ya 16 días y, por el momento, el expresidente sigue sin ofrecer explicaciones sobre las joyas halladas en su despacho durante el registro judicial.

En el marco de la investigación, las diligencias analizan el origen de estas piezas y su posible relevancia desde el punto de vista tributario, a la espera de que continúe la instrucción y de las actuaciones que puedan acordarse en las próximas semanas.

Hacienda se persona en la causa

Zapatero no declaró estas joyas a Hacienda y la Abogacía del Estado ha decidido personarse como acusación en representación de la Agencia Tributaria.

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, explica que en este caso la Agencia Tributaria comparecerá representada por la Abogacía del Estado como acusación particular en defensa de la recaudación de los impuestos presuntamente no declarados. Según detalla, esta representación puede intervenir solicitando nuevas pruebas, aportando documentación o participando en las distintas actuaciones procesales que se desarrollen durante la investigación.

Asimismo, recuerda que lo habitual es que sea la propia Agencia Tributaria la que remita los posibles delitos fiscales a la Fiscalía y que, en un porcentaje de los casos, termine personándose a través de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Hacienda Pública.

La importancia de la presencia de la Agencia Tributaria

El asunto surgió tras un registro judicial en el que se hallaron unas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros. Este incremento patrimonial no figuraba declarado y dio lugar a la investigación por un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de presunto contrabando.

De la Torre explica que todavía pueden transcurrir algunos días hasta que la Agencia Tributaria formalice su personación en el procedimiento. No obstante, considera que se ha producido un error de comunicación, ya que, a su juicio, cuando se trata de un asunto de especial relevancia y de un presunto delito fiscal, la Agencia Tributaria debería estar presente desde el inicio del procedimiento. En ese sentido, subraya que su participación no solo facilita el trabajo jurídico de la Abogacía del Estado mediante la aportación de documentación y antecedentes, sino que también contribuye a trasladar públicamente la implicación del organismo encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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