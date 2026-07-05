Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Asaltos

“Dentro de ti ya hay una voz grande”: Melody se emociona con el talento de Mila

La artista no pudo aguantarse las lágrimas tras una actuación que no dejó indiferente a nadie.

Melody llora con Mila

Publicidad

Con tan solo 7 años, Mila firmó una de las actuaciones más tiernas de la edición. La pequeña consiguió que los coaches se peleasen por ella hasta el punto de que Ana Mena fue bloqueada por Luis Fonsi.

Esta vez, ya en la segunda noche de asaltos, la valenciana decidió retomar la canción con la que brilló en las Audiciones a ciegas y dejar a todos boquiabiertos con su interpretación de ‘Un mundo ideal’.

Mila en La Voz Kids

La actuación que emociona a Melody hasta las lágrimas en La Voz Kids

Tal fue el nivel de Mila, que Melody no pudo aguantarse las lágrimas. “Dentro de ti ya hay una voz grande”, comentaba la artista, emocionada ante semejante derroche de talento. ¡No te lo puedes perder!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Melody y Luis Fonsi, en La Voz Kids

3 artistas por equipo y solo uno continuará: el próximo sábado, el Asalto final de La Voz Kids

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

Melody llora con Mila

“Dentro de ti ya hay una voz grande”: Melody se emociona con el talento de Mila

Del calabacín a la menta: descubre qué alimentos pueden ayudarte a bajar la temperatura y sobrevivir al verano

Del calabacín a la menta: descubre qué alimentos pueden ayudarte a bajar la temperatura y sobrevivir al verano

De Paula Koops a Cristina Castaño: las imitaciones de Leonor Lavado sorprenden al jurado de Tu cara me suena

De Paula Koops a Cristina Castaño: las imitaciones de Leonor Lavado sorprenden al jurado de Tu cara me suena

Juan del Val, en El Hormiguero
Tema candente

Juan del Val destapa una intimidad que sufre con Nuria Roca cuando se van a la cama: “Eso no es solidaridad”

Antoñito Molina en La Voz Kids
Mejores momentos | Asaltos

“No puedo hablar”: el motivo por el que Antoñito Molina se derrumba en La Voz Kids

¿Posible concursante de Tu cara me suena 14? Así imita Pepa Romero a Shakira
Entrevista inédita

¿Posible concursante de Tu cara me suena 14? Así imita Pepa Romero a Shakira

La periodista nos ha explicado por qué decidió imitar a Marisol en su debut en el programa y nos ha adelantado a quién haría si volviese como concursante.

Melody y Luis Fonsi, en La Voz Kids
A las 22.00 horas

3 artistas por equipo y solo uno continuará: el próximo sábado, el Asalto final de La Voz Kids

Por primera vez, el público decidirá qué talent de cada equipo llega a la Semifinal de La Voz Kids.

Tamara Falcó revela los regalos más raros que ha recibido: de una nuez a un iPad usado

Tamara Falcó revela los regalos más raros que ha recibido: de una nuez a un iPad usado

Un consejo, dos tartas y mucha emoción: nos colamos detrás de las cámaras de la primera semifinal de Tu cara me suena

Un consejo, dos tartas y mucha emoción: nos colamos detrás de las cámaras de la primera semifinal de Tu cara me suena

El sueño cumplido de Alejandro: del casting a jugar contra David en Pasapalabra

El sueño cumplido de Alejandro: del casting a jugar contra David en Pasapalabra

Publicidad