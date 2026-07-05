“Dentro de ti ya hay una voz grande”: Melody se emociona con el talento de Mila

Con tan solo 7 años, Mila firmó una de las actuaciones más tiernas de la edición. La pequeña consiguió que los coaches se peleasen por ella hasta el punto de que Ana Mena fue bloqueada por Luis Fonsi.

Esta vez, ya en la segunda noche de asaltos, la valenciana decidió retomar la canción con la que brilló en las Audiciones a ciegas y dejar a todos boquiabiertos con su interpretación de ‘Un mundo ideal’.

Tal fue el nivel de Mila, que Melody no pudo aguantarse las lágrimas. “Dentro de ti ya hay una voz grande”, comentaba la artista, emocionada ante semejante derroche de talento. ¡No te lo puedes perder!

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