Lo vemos
La inesperada muerte de Manolo Arjona se suma al drama de Locomía: ¿de qué se trata la 'maldición' del grupo?
Manolo Arjona, integrante de Locomía, ha fallecido de manera repentina a sus 58 años. Una muerte que muchos han interpretado como símbolo de la 'maldición' del grupo.
Publicidad
Manolo Arjona fallecía durante la madrugada del martes al miércoles 1 de julio. Quien fue integrante del grupo Locomía hasta el año 2000, murió de manera inesperada a sus 58 años, dejando a su entorno completamente roto.
La repentina muerte de Manolo Arjona
En Y ahora Sonsoles pudimos hablar con su hermana, Adela Rodríguez, que nos contó más detalles de su fallecimiento. Aunque no han trascendido los detalles de la autopsia, sí que confirmó que se trató de una "muerte dulce".
Algunas informaciones apuntan a que se trató de un posible fallo cardíaco. "Mis hermanas fueron porque no cogía el móvil y se lo encontraron", señala Adela, "se acostó y ya no despertó".
El entorno del artista, roto
La muerte de Manolo ha conmocionado por completo a familiares y amigos del cantante, que no esperaban su temprana marcha. Sus compañeros de grupo, como Luis Font, expresaron su dolor y condolencias por redes sociales.
Carlos Armas, mítico integrante de Locomía, se mostró roto en el plató de Y ahora Sonsoles, asegurando que no podía creerse la noticia. "Él era feliz y estaba muy bien", afirmó, entre lágrimas, recordando cómo días antes estaba hablando con él.
Sin embargo, la despedida de Manolo Arjona también estuvo llena de tensión. La llegada de Xavier Font a la capilla ardiente del fallecido generó varios momentos incómodos con familiares y amigos de Arjona.
La 'maldición' de Locomía
La muerte de Manolo Arjona se suma a la de otros tres integrantes de Locomía que fallecieron antes de los 60 años: Santos Blanco, Frank Romero y Francesc Picas. Unos fallecimientos que algunos interpretan como la llamada 'maldición' de Locomía.
El mito persigue al grupo, mientras los integrantes de Locomía lloran una nueva pérdida. Un drama que con la muerte de Manolo Arjona vuelve a reavivarse.
Más Noticias
- Boticaria García nos da la solución definitiva a los males típicos del verano: pon fin a las rozaduras, ampollas o cistitis
- Sergio Rojas, el joven de 16 años que ha construido un robot humanoide: "No va a ser un amigo, pero sí un acompañante"
- Pepa Romero, emocionada por su paso por Tu cara me suena: "Tenía unos nervios al subir en el ascensor..."
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad