Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

La inesperada muerte de Manolo Arjona se suma al drama de Locomía: ¿de qué se trata la 'maldición' del grupo?

Manolo Arjona, integrante de Locomía, ha fallecido de manera repentina a sus 58 años. Una muerte que muchos han interpretado como símbolo de la 'maldición' del grupo.

Locomía

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Manolo Arjona fallecía durante la madrugada del martes al miércoles 1 de julio. Quien fue integrante del grupo Locomía hasta el año 2000, murió de manera inesperada a sus 58 años, dejando a su entorno completamente roto.

La repentina muerte de Manolo Arjona

En Y ahora Sonsoles pudimos hablar con su hermana, Adela Rodríguez, que nos contó más detalles de su fallecimiento. Aunque no han trascendido los detalles de la autopsia, sí que confirmó que se trató de una "muerte dulce".

Algunas informaciones apuntan a que se trató de un posible fallo cardíaco. "Mis hermanas fueron porque no cogía el móvil y se lo encontraron", señala Adela, "se acostó y ya no despertó".

Adela Rodríguez

El entorno del artista, roto

La muerte de Manolo ha conmocionado por completo a familiares y amigos del cantante, que no esperaban su temprana marcha. Sus compañeros de grupo, como Luis Font, expresaron su dolor y condolencias por redes sociales.

Carlos Armas, mítico integrante de Locomía, se mostró roto en el plató de Y ahora Sonsoles, asegurando que no podía creerse la noticia. "Él era feliz y estaba muy bien", afirmó, entre lágrimas, recordando cómo días antes estaba hablando con él.

Sin embargo, la despedida de Manolo Arjona también estuvo llena de tensión. La llegada de Xavier Font a la capilla ardiente del fallecido generó varios momentos incómodos con familiares y amigos de Arjona.

Manolo Arjona

La 'maldición' de Locomía

La muerte de Manolo Arjona se suma a la de otros tres integrantes de Locomía que fallecieron antes de los 60 años: Santos Blanco, Frank Romero y Francesc Picas. Unos fallecimientos que algunos interpretan como la llamada 'maldición' de Locomía.

El mito persigue al grupo, mientras los integrantes de Locomía lloran una nueva pérdida. Un drama que con la muerte de Manolo Arjona vuelve a reavivarse.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Locomía

La inesperada muerte de Manolo Arjona se suma al drama de Locomía: ¿de qué se trata la 'maldición' del grupo?

Talents de La Voz kids

En el próximo programa de La Voz Kids, los talents de la zona de peligro se lo juegan todo en el Asalto final

Ocho talents ya están en la Semifinal de La Voz Kids: así avanza la carrera hacia la gran final

Ocho talents ya están en la Semifinal de La Voz Kids: así avanza la carrera hacia la gran final

La Voz Kids
Minuto a minuto

Así hemos vivido los segundos Asaltos de La Voz Kids: Nuevos semifinalistas, robos y lágrimas en una noche mágica

Lucía en La Voz Kids
Actuación | Asaltos

“Vas a conmover los corazones de medio mundo”: las lágrimas de Antoñito Molina en La Voz Kids

Isabel en La Voz Kids
Actuación | Asaltos

Isabel sorprende a Orozco con su mejor actuación en La Voz Kids: “La mejor, con diferencia”

Su potente versión de ‘Lose control’ en el escenario de La Voz Kids deja sin palabras a su coach.

Tomás en La Voz Kids
Actuación | Asaltos

“Todos queremos ser como él”: las palabras de Orozco a su talent más pequeño de La Voz Kids

El talent emociona con una delicada versión de Sebastián Yatra y vuelve a conquistar el escenario de La Voz Kids.

Diego en La Voz Kids

Diego demuestra su gran evolución en La Voz Kids con ‘Limosna de amores’

Leire en La Voz Kids

Leire lleva el rock a La Voz Kids y pone al público en pie con AC/DC

Celia en La Voz Kids

Celia deslumbra en los Asaltos de La Voz Kids con una actuación que deja a todos sin palabras

Publicidad