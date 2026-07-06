Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

ACCIDENTE PALENCIA

La somnolencia del conductor, una de las hipótesis del accidente que provocó la muerte del director de la bodega Dehesa de los Canónigos, su mujer y dos de sus hijos

La familia regresaba de Cantabria cuando el vehículo se salió de la A-67, dio varias vueltas de campana y quedó completamente destrozado.

Los investigadores no descartan la somnolencia del conductor

F | Antena3com

Publicidad

Sofía Avendaño
Publicado:

La única superviviente de este trágico accidente ha sido una menor de 9 años, que permanece ingresada en estado grave tras ser operada de urgencia.

La Guardia Civil investiga la somnolencia del conductor como principal hipótesis del grave accidente de tráfico ocurrido este domingo en la autovía A-67, a la altura del municipio palentino de Herrera de Pisuerga, en el que fallecieron cuatro miembros de una misma familia y una niña de 9 años resultó herida de extrema gravedad.

El siniestro se produjo sobre las 16:20 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió un aviso alertando de la salida de vía de un turismo en el punto kilométrico 83 de la A-67. En la llamada se informaba de que cuatro personas habían quedado atrapadas en el interior del vehículo.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Palencia, el coche regresaba de Cantabria cuando, por causas que todavía se investigan, abandonó la calzada sin que ningún otro vehículo se viera implicado. Tras salirse de la vía, el turismo dio varias vueltas de campana hasta quedar completamente destrozado.

Las primeras pesquisas, apoyadas en el testimonio de varios testigos presenciales, sitúan la posible somnolencia del conductor como la principal línea de investigación, aunque las autoridades insisten en que las causas del accidente continúan bajo investigación y no se descartan otras circunstancias.

Los cuatro fallecidos

Las víctimas mortales son Iván Sanz Cid, de 48 años y director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, su esposa, de 45 años, y dos de sus hijos, de 17 y 14 años.

En un primer momento trascendió que la hija menor también había fallecido como consecuencia del accidente. Sin embargo, posteriormente se confirmó que la niña, de 9 años, sobrevivió al siniestro y fue evacuada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Burgos, donde permanece ingresada en estado grave tras ser intervenida de urgencia.

Decenas de pasajeros atrapados en un 'vuelo infernal' a más de 50º que realizaba la ruta Vigo- Madrid

Atrapados en un avión a 40 grados.

Publicidad

Sociedad

Chupinazo 2026

Así ha sido el Chupinazo de San Fermín 2026 que da comienzo a las fiestas

Muere atropellada por un camión una mujer.

Muere una mujer atropellada por un camión en la A-7 a su paso por Mijas

Imagen del incendio en Soneja, Castellón

El avance del fuego obliga a desalojar a 500 personas en Soneja, Castellón: "Que pase esta pesadilla"

Los investigadores no descartan la somnolencia del conductor
ACCIDENTE PALENCIA

La somnolencia del conductor, una de las hipótesis del accidente que provocó la muerte del director de la bodega Dehesa de los Canónigos, su mujer y dos de sus hijos

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 6 de julio de 2026

Atrapados en un avión a 40 grados.
Incidente aéreo

Decenas de pasajeros atrapados en un 'vuelo infernal' a más de 50º que realizaba la ruta Vigo- Madrid

Los pasajeros permanecieron atrapados en la cabina soportando altas temperaturas debido a un problema técnico de la aeronave con el aire acondicionado.

El chupinazo 2023
Sanfermines 2026

Pamplona cuenta los minutos para el chupinazo y dar comienzo a los Sanfermines: "Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!

Cuenta atrás para el chupinazo. Pamplona tiene todo listo para dar comienzo al San Fermín 2026. Este martes se celebrará el primer encierro y, un año más, la ciudad estará invadida por visitantes del mundo entero. Estos sanfermines arrancan marcados por las altas temperaturas, hay aviso naranja.

El abuelo que te da consejos en redes sociales

El abuelo 'agroinfluencer' que triunfa en las redes sociales

Efemérides de hoy 6 de julio de 2026: La justicia japonesa ejecuta a Shoko Asahara

Efemérides de hoy 6 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 6 de julio?

Imagen de un niño en la playa

¿Qué debemos hacer ante un golpe de calor?: "Hay que enfriar el cuerpo con paños húmedos"

Publicidad