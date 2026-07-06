La somnolencia del conductor, una de las hipótesis del accidente que provocó la muerte del director de la bodega Dehesa de los Canónigos, su mujer y dos de sus hijos

La única superviviente de este trágico accidente ha sido una menor de 9 años, que permanece ingresada en estado grave tras ser operada de urgencia.

La Guardia Civil investiga la somnolencia del conductor como principal hipótesis del grave accidente de tráfico ocurrido este domingo en la autovía A-67, a la altura del municipio palentino de Herrera de Pisuerga, en el que fallecieron cuatro miembros de una misma familia y una niña de 9 años resultó herida de extrema gravedad.

El siniestro se produjo sobre las 16:20 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió un aviso alertando de la salida de vía de un turismo en el punto kilométrico 83 de la A-67. En la llamada se informaba de que cuatro personas habían quedado atrapadas en el interior del vehículo.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Palencia, el coche regresaba de Cantabria cuando, por causas que todavía se investigan, abandonó la calzada sin que ningún otro vehículo se viera implicado. Tras salirse de la vía, el turismo dio varias vueltas de campana hasta quedar completamente destrozado.

Las primeras pesquisas, apoyadas en el testimonio de varios testigos presenciales, sitúan la posible somnolencia del conductor como la principal línea de investigación, aunque las autoridades insisten en que las causas del accidente continúan bajo investigación y no se descartan otras circunstancias.

Los cuatro fallecidos

Las víctimas mortales son Iván Sanz Cid, de 48 años y director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, su esposa, de 45 años, y dos de sus hijos, de 17 y 14 años.

En un primer momento trascendió que la hija menor también había fallecido como consecuencia del accidente. Sin embargo, posteriormente se confirmó que la niña, de 9 años, sobrevivió al siniestro y fue evacuada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Burgos, donde permanece ingresada en estado grave tras ser intervenida de urgencia.