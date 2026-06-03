La huida desesperada de los vecinos de La Alberca ante el avance del incendio de Murcia: "Vimos las llamas encima"

Durante la mañana el incendio de Los Garres, Murcia, seguía sin ser controlado. Sí se encontraba perimetrado y la evolución es favorable después de una noche de intensa lucha contra el fuego por parte de los más de 300 efectivos de Emergencias movilizados.

En los alrededores del municipio de la Alberca el pánico a perderlo todo ha sido la nota predominante a lo largo de la pasad noche. Las llamas han consumido ya cerca de 200 hectáreas, alcanzaron los se y se acercaron a pocos metros de varias viviendas.

La lucha contra el fuego es incesante y resultan sobrecogedoras las imágenes de agentes de Policía cargando y utilizando las mangueras, codo con codo con los bomberos.

"Salimos corriendo con lo puesto"

"¡Lo teníamos encima!"

La sensación térmica que padecieron en La Alberca resultaba extrema para los vecinos que veían que "las llamas corrían" por el secarral que rodeaba el pueblo, ahora todo ceniza. Tal era la proximidad del incendio que no esperaron a recibir ningún aviso de los equipos de emergencias para tratar de ponerse a salvo: "Decidimos salir de casa cuando lo teníamos encima. Antes incluso de que cualquier autoridad nos dijera, que lo dijeron corriendo",

"Vimos las llamas desde la ventana y en lo que tardamos en coger el coche ya nos estaban comiendo las llamas", explicaba Pablo, habitante del pueblo.

Ambiente irrespirable

"Se han derretido las persianas"

Los 40ºC a la sombra registrados el martes en Murcia facilitó el desarrollo y rápida evolución del fuego, que junto al humo que inundaba La Alberca, hacía que la atmósfera fuera prácticamente imposible de respirar.

Yanira, vecina también de La Alberca explica cómo fue su huida tras decidir abandonar su domicilio: "Tiré para la calle donde la vista me daba para tirar, pero el humo era tan tóxico que me metí en un edificio y cogí un poco de aire fresco", antes de conseguir llegar a casa de su hermano para escapar juntos. Define como un desastre muy grande lo acontecido en la comarca murciana y es que las altísimas temperaturas que se alcanzaron provocaron que se derritieran las persianas. Atribuye a la extremadamente veloz propagación del fuego la culpa de que la Policía no tuviera tiempo de advertir a todos los vecinos.

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