Ocho talents ya están en la Semifinal de La Voz Kids: así avanza la carrera hacia la gran final

Los Asaltos de La Voz Kids siguen dejando noches llenas de emoción. Tras las decisiones de Ana Mena y Edurne en la primera gala, esta semana ha llegado el turno de Luis Fonsi y Antonio Orozco, que han tenido que escoger a un nuevo talent para la Semifinal después de vivir unas actuaciones de un nivel extraordinario.

La gala también ha vuelto a demostrar que los robos pueden cambiar el rumbo de la competición. Ana Mena y Edurne aprovecharon su última oportunidad para incorporar nuevos artistas a sus equipos, dejando un panorama muy abierto antes de la última noche de Asaltos, donde cada coach decidirá a su tercer y último semifinalista.

Dani y Triana: los dos semifinalistas de Fonsi

El equipo de Luis Fonsi volvió a ofrecer una de las noches con más nivel de la edición. Evolett, Erick, Valery, Mila, Enzo, Lola y Dani defendieron sus actuaciones en unos Asaltos repletos de emoción y talento.

Tras una complicada deliberación junto a Melody, el coach decidió otorgar el pase directo a Dani, que se convierte en el segundo semifinalista del equipo gracias a una actuación que emocionó a todo el plató.

La noche dejó además una despedida muy especial para Erick, que abandonó el equipo de Fonsi después de que Ana Mena utilizara su robo para incorporarlo a su formación. Así, Luis Fonsi afrontará la última gala de Asaltos con Dani y Triana como semifinalistas y una última plaza todavía por decidir.

Orozco suma a Leire a su equipo de semifinalistas

Antonio Orozco volvió a emocionarse con las actuaciones de Eduardo, Celia, Leire, Diego, Tomás, Isabel y Lucía. Después de una noche muy intensa, el coach decidió que Leire fuera la segunda artista en conseguir un billete directo para la Semifinal.

La gala también estuvo marcada por el robo de Edurne, que incorporó a Lucía a su equipo. Este movimiento obligó a Orozco a reorganizar la zona de peligro, donde finalmente quedaron Eduardo, Celia y Diego.

Con esta decisión, el coach catalán afrontará la última noche de Asaltos con Leire y Skabum como semifinalistas y una última plaza aún por decidir.

Ana Mena cuenta con Marco e Erick

La coach malagueña ya tiene asegurados dos puestos en la Semifinal. Marco fue el primer talent en conseguir el pase directo durante la primera noche de Asaltos y, en esta segunda gala, Erick se convirtió en el segundo semifinalista gracias al robo protagonizado por Ana Mena.

Dos artistas con estilos completamente diferentes que representarán al equipo de la coach, a la espera de conocer quién ocupará la tercera y última plaza.

Edurne apuesta por Mía y Lucía

Edurne también cuenta con sus dos semifinalistas. Mía consiguió el pase directo en la primera noche gracias a una actuación que emocionó a coaches y asesores.

En esta segunda gala, la coach utilizó su robo para incorporar a Lucía desde el equipo de Antonio Orozco. Ambas ya tienen asegurada su presencia en la Semifinal, mientras la coach madrileña decidirá la próxima semana quién será la tercera artista que complete su equipo.

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