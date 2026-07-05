Penélope Cruz comparte su "profundo miedo" a conducir que Bono (U2) le ha ayudado a superar de una forma "muy loca"

Penélope Cruz vive este 2026 uno de sus años más productivos a nivel profesional tras el estreno ¡La novia! y próximamente de La bola negra, que triunfó en Cannes.

Además, la actriz se encuentra estos días en Estados Unidos promocionando uno de sus últimos trabajos, La invitación, y en tierras americanas ha demostrado su faceta más divertida animando a la selección española en el mundial de fútbol o apareciendo en programas como Hot Ones.

Entre alitas picantes, allí reveló que la música de Bad Bunny se convirtió en una aliada para ganarse la admiración de sus hijos. Asimismo, hizo una de sus confesiones más sinceras sobre uno de sus grandes traumas: su miedo a conducir y entrar en los coches.

Penélope Cruz en la premiere de La invitación | Gtres

La intérprete le dijo al presentador de Hot Ones, Sean Evans, que tiene un "profundo miedo a conducir", aunque cree que es hora de sacarse el carnet después de recibir un inesperado regalo de Bono, la estrella de U2.

"Mi amigo Bono me regaló un coche por mi último cumpleaños", señaló. "Suena muy loco, pero me regaló un coche y creo que eso es el empujón definitivo para hacerlo", dijo Penélope sobre sacarse el permiso de conducir.

Bono con Penélope Cruz en el Festival de San Sebastián 2019 | Gtres

"¿Después de que Bono te regale un coche, no te sacas el carnet de conducir? ¡Qué locura! Ahora lo estoy pensando de nuevo, pero es un miedo muy profundo. Cada vez que me subo a un coche, pienso: 'Vale, allá vamos. ¿Lo conseguiremos o no?'. Y tal vez sea un viaje de 10 minutos. Me pasa sin que conduzca yo, sino de ocupante con un conductor profesional", admitió.

"Pero sé que hay mucha gente viendo esto que se siente identificada", comentó sobre su fobia, llamada amaxofobia.

El miedo de Penélope viene de su infancia tal y como reveló a ELLE en 2024. "Cuando yo tenía ocho o nueve años, un coche atropelló a mi hermana delante de mí. Fue un trauma terrible, porque la vi perder el conocimiento. Y yo estaba paralizada en el hospital, diciéndole a la gente: 'Oh, mi hermana acaba de ser atropellada por un coche'", declaró la actriz sobre un accidente en el que se vio involucrada su hermana Mónica.

De hecho, Javier Bardem apenas sabe conducir, según confesó él mismo en una entrevista con People antes del estreno de F1.