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Incendio Girona

Confinan a 150 niños de una casa de colonias y varias zonas de la Bisbal d'Empordà y Santa Cristina d'Aro por un incendio forestal

Protección Civil ha enviado una alerta a la población ordenando el confinamiento.

Incendio en la Bisbal d'Empordà (Girona)

Confinan a 150 niños de una casa de colonias y a un barrio por un incendio forestal en la Bisbal d'Empordà, Girona | Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

En los alrededores del municipio gironés de La Bisbal d'Empordà se ha declarado un incendio forestal que ha obligado a confinar a cientos de personas. Una hora después del aviso, Protección Civil ha enviado una alerta a los vecinos ordenado el aislamiento de una zona de la localidad, entre otras áreas.

Se trata del barrio de Sant Pol, cuyos vecinos han sido alertados por las autoridades de que cierren puertas y ventanas, así como evitar la circulación. También se ha decretado el confinamiento de una casa de colonias 'Pou de Glac', con 150 niños en el interior, todos en buen estado.

A lo largo de la mañana, Protección Civil ha ampliado el área de confinamiento afectando también la medida a casas más al sur, así como a una urbanización de Santa Cristina d'Aro.

A las 09:17 horas de este viernes se ha recibido el aviso del fuego. Los Agentes Rurales han reclamado a la ciudadanía a extremar la precaución debido al peligro de incendio muy alto en 170 municipios catalanes. Además inciden en que afecta más a la comarca del aix Empordà, cuya capital es La Bisbal d'Empordà, lo que ha provocado la activación del nivel 3 del Pla Alfa.

Además, Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el Plan especial de emergencias por incendios forestales de Catalunya (INFOCAT). A las 10:30 horas se ha enviado desde el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) una alerta a los teléfonos móviles de las zonas confinadas.

El viento complica las labores

Los Bomberos de la Generalitat han desplegado un dispositivo, con 10 medios aéreos -entre ellos cuatro aviones de Vigilancia y Ataque y dos helicópteros- los cuales efectúan descargas de agua sobre los flancos del incendio principal.

También se dispone de 35 unidades terrestres, que trabajan en trabajan en las labores de extinción, anclaje y consolidación del perímetro. Todas ellas con el objetivo de estabilizar el incendio lo antes posible.

Los fuertes vientos de la zona complican el trabajo de los efectivos, lo que aumenta el riesgo de propagación. Según han informado los bomberos de la comunidad, "el incendio evoluciona condicionado por el viento y provoca focos segundarios". Los efectivos trabajan en evitar nuevas propagaciones y afianzar el perímetro afectado.

Los efectivos ponen especial atención en el tercer tercio del flanco derecho. Se ha solicitado la incorporación de aviones anfibios (FOCA) debido a la cercanía del fuego con el macizo de Les Gavarres.

Por otro lado, el incendio también ha provocado afectaciones las carreteras, con la vía GI-660 cortada al tráfico entre los puntos kilométricos 1 y 12, en el tramo comprendido entre Calonge y La Bisbal d'Empordà, por motivos de seguridad ya que la cantidad de humo generada por el incendio, dificulta la visibilidad de los conductores.

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