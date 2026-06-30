Juan Soto Ivars, sobre la petición de Begoña Gómez de recuperar el pasaporte: "¿A cuánta gente que está en la cárcel se le gradúa un hijo?"

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha pedido al juez Peinado poder viajar a Reino Unido a la graduación de su hija. A Gómez le retiraron el pasaporte como medida cautelar de cara al eventual juicio con jurado contra ella. Recuerda el periodista Juan Soto Ivars que "el todopoderoso juez Peinado es un juez de instrucción cuyas decisiones están sometidas a la Audiencia Provincial". Señala que ya en su momento le pareció una locura que le retirara el pasaporte diciendo que se podía fugar con los escoltas.

Soto Ivars considera que la Audiencia Provincial va a revertir la decisión del pasaporte. Tampoco entiende "que la señora se quiera ir de vacaciones cuando le han retirado el pasaporte y estemos debatiendo si se lo tienen que devolver o no por su deseo". "¿A cuánta gente que está en la cárcel se le gradúa el hijo?", se pregunta.

"Soto, no estoy hablando de ti. No eres el centro de todo el mundo"

Afra Blanco intervenía en el programa para hablar de aquellas personas que estaban defendiendo al juez Peinado. Un comentario con el que se sentía aludido Soto Ivars. "Soto, no estoy hablando de ti, que no eres el centro de todo el mundo", atajaba Afra.

La activista proseguía con su argumento diciendo que lo que no es normal de origen es que un juez retire el pasaporte a una persona que va acompañada a todas partes de la Policía e incluso sitúa la sombra de sospecha sobre estos profesionales. Tampoco entiende que se le pidan 24 años de cárcel "cuando si fuera otra mujer y no la mujer del presidente no se le pedirían".

Coincide Soto Ivars en que el proceso e instrucción "ha sido errático y extraño". Por eso discute "que se le dé al juez Peinado la omnipotencia que se le da".

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