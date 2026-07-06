El avance del fuego obliga a desalojar a 500 personas en Soneja, Castellón: "Que pase esta pesadilla"

El incendio forestal declarado el domingo en Soneja continúa siendo una de las principales preocupaciones en la provincia de Castellón. Las llamas han avanzado con gran rapidez impulsadas por las fuertes rachas de viento y las elevadas temperaturas registradas durante las últimas horas, hasta alcanzar el Parque Natural de la Sierra de Espadán, uno de los espacios naturales más importantes de la Comunidad Valenciana.

Durante toda la noche, los bomberos y los equipos de emergencia han trabajado de forma ininterrumpida para tratar de frenar el avance del fuego y evitar que el incendio siguiera extendiéndose. Las labores de extinción se han centrado especialmente en consolidar el perímetro y proteger las zonas más sensibles, aprovechando la mejora de las condiciones meteorológicas registrada durante la madrugada.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha explicado desde el puesto de mando avanzado que el viento ha dado una tregua, lo que ha permitido trabajar con mayor eficacia. "Las condiciones climatológicas han mejorado considerablemente; ya no hay grandes rachas de viento y la humedad es buena", ha señalado. Según ha explicado, el principal objetivo durante la noche ha sido "mantener el incendio dentro del perímetro" para impedir que las llamas alcanzaran nuevas áreas forestales o zonas habitadas".

Con la llegada del día, el dispositivo de extinción se ha reforzado con un importante despliegue de medios terrestres y aéreos. En las labores participan efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del Gobierno central, de la Diputación de Castellón y de la Generalitat Valenciana, además de los diferentes cuerpos de bomberos y brigadas forestales. "Están trabajando muy bien coordinados", ha destacado el presidente autonómico, quien ha confirmado que en el operativo participan un total de 220 efectivos y hasta 18 medios aéreos.

500 personas desalojadas

La proximidad del incendio a varias zonas habitadas ha obligado a decretar el desalojo preventivo de unas 500 personas. Muchas de ellas han encontrado alojamiento en viviendas de familiares o amigos, mientras que otras han sido trasladadas al Seminario de Segorbe, habilitado como centro de acogida temporal. En estas instalaciones, un total de 55 vecinos han pasado la noche con todos los servicios básicos garantizados, incluyendo habitaciones, duchas y manutención.

Los evacuados agradecen la atención recibida en un momento especialmente complicado. "Nos han preparado unas habitaciones y estamos muy agradecidos", explicaba una de las vecinas alojadas en el seminario. "Nos han dado la cena, todo muy calentito, y eso se agradece muchísimo cuando tienes que salir de casa sin saber cuándo podrás volver", relataba emocionada.

Mientras continúan las labores de extinción, las autoridades mantienen un seguimiento constante de la evolución del incendio y piden a la población extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. La evolución del viento y de las temperaturas durante las próximas horas será determinante para comprobar si el incendio puede estabilizarse y permitir el regreso de los vecinos evacuados.