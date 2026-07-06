Nicolás Redondo: "El PSOE vive la situación más grave de su historia y puede desaparecer"

Según una encuesta de 'El País' el 37% de la población cree que en España existe el conocido como 'lawfare' o juicios políticos y la justicia no es igual para todos los ciudadanos. El exsecretario general del PSOE en Euskadi y presidente de la fundación 'Para la libertad' cree que desde lo más profundo España suele tener recelo con el poder.

Él mismo señala que ha defendido al juez Peinado de los ataques descontrolados que se han hecho sobre por el tratamiento del caso de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. Él mismo reconoce que este procedimiento legal ha tenido sus altos y bajos y sus deficiencias. Sin embargo, lo que sucede hoy le parece desagradable porque "parece que es una posición más personal y vengativa del juez Peinado" (afirma Redondo en referencia a la retirada del pasaporte de Gómez). Aunque sí cree que en el caso de Begoña Gómez se están siguiendo todas las garantías procesales.

"Tenemos a la Guardia Civil en una situación de sospecha y realidad jurídica extraordinaria"

Sobre la situación actual del Gobierno define al líder del Ejecutivo Pedro Sánchez como un presidente "desorientado y caótico que vive en otro mundo" con asuntos de supuesta corrupción como la que se vive en el seno de la SEPI, Hacienda o incluso la Guardia Civil. "Es una situación de sospecha y realidad jurídica extraordinaria".

Redondo ha analizado las declaraciones de Emiliano García- Page, presidente de Castilla- La Mancha, que pronostica que los meses que vienen por delante para el PSOE serán peores aún y "serán un desangrarse a borbotones". Sostiene Nicolás Redondo que el PSOE es un partido que está "en un proceso de decadencia que nadie puede frenar". "Sánchez lo acelera porque tiene razón Page y cuanto más tiempo pase peor porque no hay ningún remedio a todo esto. El PSOE vive la situación más grave de su historia y puede tender a desaparecer", concluye.

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