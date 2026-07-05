“Para nosotros no existes”: Suna le prohíbe a Abidin ejercer de padre

Suna y Abidin se han citado en una cafetería para hablar. Sin embargo, las cosas se han torcido desde el primer segundo. Nada más sentarse, él ha intentado acercarse a ella, pero Suna le ha frenado los pies enseguida: "No me toques. Lo que siento por ti hace que el odio se quede muy corto. Eres un asesino, mataste a mi hermano en el vientre de mi madre".

Abidin, destrozado por sus palabras, ha intentado defenderse jurando por lo que más quiere que él nunca quiso hacer daño a nadie. Desesperado por recuperar a su mujer, se ha agarrado a la última esperanza que le queda: "Estás embarazada, vamos a tener un hijo. Perdóname por él. Vamos a olvidarlo todo y a criarlo juntos, por favor".

Pero Suna se ha mostrado implacable y le ha dado el golpe más duro de su vida. Mirándolo, le ha asegurado que el bebé solo es de ella y que nunca sabrá que su padre es un criminal: "Para nosotros no existes. Ten muy claro que mi hijo no te llamará padre nunca, moriría primero".

Aunque Abidin ha suplicado una oportunidad y ha prometido dar la espalda a su madre y a su hermano por ellos, Suna se ha levantado de la mesa con una última advertencia: "Es demasiado tarde, no vas a acercarte a mí nunca más". ¿Logrará Abidin que Suna recapacite o habrá perdido a su hijo para siempre?

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