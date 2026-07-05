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Una cantera llena de talento

El sueño cumplido de Alejandro: del casting a jugar contra David en Pasapalabra

Este estudiante madrileño probó suerte en el casting abierto que Pasapalabra realizó el 29 de abril y, tres meses después, ha sido el protagonista de la Silla Azul.

El sueño cumplido de Alejandro: del casting a jugar contra David en Pasapalabra

El sueño cumplido de Alejandro: del casting a jugar contra David en Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El primer paso para llegar al plató de Pasapalabra es hacer el casting. De hecho, llegar al plató es la culminación de una aventura que comienza meses antes. Alejandro, uno de los últimos aspirantes que ha jugado la Silla Azul, es uno de los ejemplos más recientes de candidato que ha cumplido su sueño de llegar al plató.

El estudiante madrileño participó en el casting abierto que Pasapalabra organizó el pasado 29 de abril en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. "He decidido presentarme, a ver si hay suerte", comentaba a nuestro micrófono. Llegaba "a la aventura" al primer casting de su vida y reconocía más nervios en la prueba de cámara que en la escrita.

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Lo que entonces era una ilusión se ha convertido en realidad sólo tres meses después, cuando ha recibido la oportunidad de jugar la Silla Azul y demostrar sus conocimientos ante millones de espectadores. Su debut, además, no pudo tener un aliciente mayor. Frente a él le esperaba David, ya una referencia para quienes sueñan con hacerse un hueco en el concurso.

Más allá del resultado, su presencia en el programa, con sólo 20 años, ha confirmado que el casting sigue siendo la puerta de entrada para quienes aspiran a cumplir el sueño de participar en el concurso. El madrileño ha pasado de ser un aspirante más entre cientos de candidatos a convertirse en protagonista, y eso está al alcance de cualquiera que se decida a dar el primer paso. ¡No te pierdas en el vídeo su casting y su presentación ya en Pasapalabra!

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