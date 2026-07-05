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Incendio forestal

En libertad provisional el trabajador que provocó el incendio de La Bisbal d'Empordà

El detenido deberá comparecer ante la jueza que instruye el caso y desde la consellería, estudian si la empresa respetó las limitaciones derivadas del Plan Alfa nivel 3.

Imagen de la zona calcinada por las llamas

Imagen de la zona calcinada por las llamas EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El Juzgado de Instrucción de guardia de La Bisbal d'Empordà, en Girona, ha acordado dejar en libertad provisional al trabajador detenido el pasado viernes por provocar el fuego de dicho municipio con una radial, investigado por un delito de incendio forestal.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el detenido, que provocó el fuego cuando operaba con una sierra radial al pie de una carretera, deberá comparecer ante la jueza que instruye el caso cada vez que se le cite.

La causa judicial abierta contra el detenido seguirá su curso, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de La Bisbal d'Empordà, por un delito de incendio forestal.

El hombre trabajaba en unas obras de mantenimiento de carreteras para una empresa a la que el Departamento de Territorio tiene adjudicada la conservación de la red viaria, por lo que la Generalitat ha abierto una investigación a la compañía para determinar si puede haber incurrido en alguna negligencia.

La consellería ha reclamado toda la información relativa a la empresa en el marco de ese expediente informativo, dado que el uso de una sierra radial en una zona forestal con el nivel 3 del plan de riesgo de incendios activado constituye un indicio de una posible imprudencia grave y de un eventual incumplimiento de las medidas de prevención de incendios vigentes.

En concreto, la consellería quiere saber si la empresa respetó las limitaciones derivadas del Plan Alfa nivel 3 y valorar la existencia de un eventual incumplimiento de la normativa.

El calor mantiene en alerta el incendio pese al fin de los confinamientos

Protección Civil ha levantado las órdenes de confinamiento en los siete municipios afectados por el incendio forestal en La Bisbal d'Empordà y ha autorizado el regreso a sus viviendas de los vecinos evacuados de las urbanizaciones Vall Repòs y Cabanyes.

La decisión ha llegado después de que los Bomberos hayan confirmado que la estabilización del incendio está consolidada. No obstante y pese a la evolución favorable, los equipos de extinción mantienen la máxima vigilancia ante una jornada que consideran decisiva.

El jefe de Bomberos en la Región de Emergencias de Girona, Jordi Martín, ha advertido de que las próximas horas serán "clave" para avanzar hacia el control del incendio, ya que la llegada de una nueva ola de calor y el aumento del viento previsto para el mediodía podrían complicar la situación.

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