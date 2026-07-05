Leire Martínez se rompe tras la actuación de Dani: “No puedo dejar de moquear”

Dani se ganó a pulso su pase directo a la semifinal de La Voz Kids. Y es que su espectacular voz, su seguridad sobre el escenario y ese magnetismo en cada estrofa hicieron que los coaches y asesores se levantaran de sus asientos para aplaudir sin cesar a esta pequeña gran estrella.

Antonio Orozco fue el primero en hablar para dar las gracias a su compañero Luis Fonsi, que fue el único en darse la vuelta durante las Audiciones. Ahora, Dani ya está en semifinales y todos los allí presentes han celebrado poder ser testigos de la increíble versión de ‘Never enough’ que ha protagonizado.

Sin embargo, si alguien se ha emocionado especialmente, esa ha sido Leire Martínez. A lágrima viva, la cantante le ha sido totalmente sincera: “No puedo dejar de moquear”. Al recomponerse, Leire ha destacado “la manera de moverle por dentro” y lo “bonito que cuenta y canta”.

A esta emoción se ha sumado Melody, dueña de los pañuelos que ha compartido con Leire. Ambas asesoras no se han podido contener y han dejado que la emoción las invada. Algo que Fonsi ha celebrado: “No dejes de emocionarte, porque de eso se trata”. ¡Dale play al vídeo para recordar este emotivo momento!

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