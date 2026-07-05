Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Asaltos

Leire Martínez se rompe tras la actuación de Dani: “No puedo dejar de moquear”

Dani salió a darlo todo sobre el escenario y su arrolladora interpretación de ‘Never enough’ dejó a Leire Martínez bañada en lágrimas.

Leire Martínez y Edurne en La Voz Kids

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Dani se ganó a pulso su pase directo a la semifinal de La Voz Kids. Y es que su espectacular voz, su seguridad sobre el escenario y ese magnetismo en cada estrofa hicieron que los coaches y asesores se levantaran de sus asientos para aplaudir sin cesar a esta pequeña gran estrella.

Antonio Orozco fue el primero en hablar para dar las gracias a su compañero Luis Fonsi, que fue el único en darse la vuelta durante las Audiciones. Ahora, Dani ya está en semifinales y todos los allí presentes han celebrado poder ser testigos de la increíble versión de ‘Never enough’ que ha protagonizado.

Dani en La Voz Kids

Dani pone el broche al equipo Fonsi con una actuación que conmueve a todo el plató

Sin embargo, si alguien se ha emocionado especialmente, esa ha sido Leire Martínez. A lágrima viva, la cantante le ha sido totalmente sincera: “No puedo dejar de moquear”. Al recomponerse, Leire ha destacado “la manera de moverle por dentro” y lo “bonito que cuenta y canta”.

A esta emoción se ha sumado Melody, dueña de los pañuelos que ha compartido con Leire. Ambas asesoras no se han podido contener y han dejado que la emoción las invada. Algo que Fonsi ha celebrado: “No dejes de emocionarte, porque de eso se trata”. ¡Dale play al vídeo para recordar este emotivo momento!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Diego en La Voz Kids

Diego demuestra su gran evolución en La Voz Kids con ‘Limosna de amores’

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

Leire Martínez y Edurne en La Voz Kids

Leire Martínez se rompe tras la actuación de Dani: “No puedo dejar de moquear”

La romántica proposición de Jesulín a María José Campanario en Tu cara me suena: “¿Te gustaría compartir el resto de tu vida conmigo?”

La romántica proposición de Jesulín a María José Campanario en Tu cara me suena: “¿Te gustaría compartir el resto de tu vida conmigo?”

Las sorprendentes coincidencias que unen a J Kbello y Miquel Fernández en Tu cara me suena

Las sorprendentes coincidencias que unen a J Kbello y Miquel Fernández en Tu cara me suena

Melody llora con Mila
Mejores momentos | Asaltos

“Dentro de ti ya hay una voz grande”: Melody se emociona con el talento de Mila

Del calabacín a la menta: descubre qué alimentos pueden ayudarte a bajar la temperatura y sobrevivir al verano
NUTRIMÁN

Del calabacín a la menta: descubre qué alimentos pueden ayudarte a bajar la temperatura y sobrevivir al verano

De Paula Koops a Cristina Castaño: las imitaciones de Leonor Lavado sorprenden al jurado de Tu cara me suena
Talento

De Paula Koops a Cristina Castaño: las imitaciones de Leonor Lavado sorprenden al jurado de Tu cara me suena

Flo, Chenoa, Àngel y Lolita compiten para ver quién adivina antes las artistas que la cómica interpreta.

Juan del Val, en El Hormiguero
Tema candente

Juan del Val destapa una intimidad que sufre con Nuria Roca cuando se van a la cama: “Eso no es solidaridad”

Los tertulianos han comentado cómo ven ellos las series, lo que ha provocado una divertida confesión de Juan del Val.

Antoñito Molina en La Voz Kids

“No puedo hablar”: el motivo por el que Antoñito Molina se derrumba en La Voz Kids

¿Posible concursante de Tu cara me suena 14? Así imita Pepa Romero a Shakira

¿Posible concursante de Tu cara me suena 14? Así imita Pepa Romero a Shakira

Melody y Luis Fonsi, en La Voz Kids

3 artistas por equipo y solo uno continuará: el próximo sábado, el Asalto final de La Voz Kids

Publicidad