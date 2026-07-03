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PACTO PP-VOX

Susana Díaz confiesa estar "preocupada por los andaluces" tras la firma del pacto PP-Vox: "Es un documento sin corazón y sin alma"

La política y colaboradora de Espejo Público asegura haber leído el documento a rajatabla y no da crédito por lo que han pactado los partidos de derechas.

La senadora considera que el documento "responde a una derecha extrema"

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Sofía Avendaño
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"Suelo ser muy respetuosa con el presidente actual porque es quien me sustituyó pero cuando he leído el documento no daba crédito", ha comenzado Susana Díaz durante su intervención de esta mañana en Espejo Público. La senadora en las Cortes de Andalucía asegura que se ha leído de principio a fin el documento que contiene cada una de las pautas que van a marcar el futuro de los andaluces los próximos cuatro años. Según Díaz, dicho escrito "está lleno de barbaridades" y "responde a una derecha extrema".

Aunque hay quien defiende que haya que llegar a acuerdos, la política tiene muy claro que no todo vale y que hay valores que tienen que estar por encima de cualquier cargo político. "Uno firma lo que quiere firmar y uno se compromete a lo que quiere comprometer. A mí me ha sorprendido que lo haya firmado el PP y me entristece porque va a ser malo en mi tierra que es Andalucía", ha afirmado muy apenada.

"Un documento sin corazón que no responde a la realidad"

Por otro lado, Susana Díaz se ha centrado en la llamativa cláusula en la que se expone cierta bajada de impuestos, tal y como ha querido sacar a relucir Isabel Rábago. La colaboradora, defensora del pacto derechista, ha hecho hincapié en que el IRPF va a bajar para los andaluces mientras este pacto permanezca vigente. Sin embargo, la senadora socialista ha rebatido el argumento de Rábago, exponiendo que "hay una bajada ínfima de un 0,25 de impuestos y por otro lado hay un hachazo a la educación pública brutal. Se están cerrando centros en Andalucía por falta de niños".

Díaz es contundente con su postura hacia este documento ya firmado entre Juanma Moreno y Manuel Gavira: "Es un documento sin corazón y sin alma que no responde a la realidad de una tierra".

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