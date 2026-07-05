De Paula Koops a Cristina Castaño: las imitaciones de Leonor Lavado sorprenden al jurado de Tu cara me suena

El programa propone a Leonor Lavado un juego con los miembros del jurado en el que la cómica puede utilizar todas sus herramientas como imitadora para representar a artistas muy reconocidas.

Comienza el juego imitando a su compañera Paula Koops, haciendo que Chenoa sea la primera en acertar. Flo le sigue los pasos reconociendo la imitación de Alaska, pero estalla la competición cuando el presidente protesta al darse cuenta de que va perdiendo.

Solo hacen falta dos palabras para que Àngel Llàcer adivine la siguiente cantante, Paulina Rubio, dejando a todos con la boca abierta por su rapidez. Para la última imitación, dejan que Lolita sea la que intente adivinar la artista… ¡Pulsa el video para ver si lo consigue!

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