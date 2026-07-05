Boris Izaguirre habla del terremoto en Venezuela y revela cómo está su padre de 95 años que vive en Caracas

Han pasado 10 días del devastador doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, con un balance oficial que continúa aumentando: casi 3.000 fallecidos, más de 16.000 heridos y decenas de miles de personas afectadas.

La comunidad venezolana que vive en España ha lamentado la tragedia, como en el caso de Virginia Troconis o Boris Izaguirre, que ha vuelto a hablar sobre la catástrofe.

El escritor ya se pronunció emocionado por la complicada situación que atraviesa su país, y ahora ha comentado durante el 40 aniversario de Puerto Portals en Mallorca cómo se encuentran sus familiares que viven allí, incluido su padre de 95 años.

Boris Izaguirre | Gtres

"Mi familia está bien, mi padre, mi hermano y mi cuñada que son los que viven en Caracas. Quizás os cueste entender, pero más de 9 millones de venezolanos no viven en Venezuela, entonces muchísimas familias son como la mía, que estamos repartidos en varias partes. Y a todos esos lugares nos llegó la noticia a todos de la misma manera como si estuviéramos allí", ha dicho a Gtres.

"Pero mi papá, que se ha reunido mucho con nosotros estos días para darnos una fuerza extraordinaria desde sus 95 años, nos ha dicho a todos sus hijos que está convencido que la ayuda internacional va a rescatar a Venezuela", ha asegurado.

"Para mí, lo más duro de todo, a pesar de que es muy horrible el conteo de desaparecidos y de muertos, también es muy difícil enfrentar el hecho de que los edificios donde yo me crie, pasé mi juventud, mis primeros besos, mis primeras fiestas... Nada de eso existe en Caracas", ha lamentado el escritor sobre la pérdida también de lugares simbólicos en su vida y en la de muchos otros.

Eso sí, Boris ha lanzado un mensaje optimista, señalando que "la vida continúa".