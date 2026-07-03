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BACTERIA CARNÍVORA

La bacteria carnívora llega al Mediterráneo: "Es muy peligrosa, puede pasar de los calambres y dejarte en coma"

Vive en zonas de baja salinidad, como las desembocaduras de los ríos, y afecta principalmente a personas con bajas defensas, problemas hepáticos o diabetes.

Alerta bacterias carnívoras.

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Espejo Público
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Con la llegada del verano son muchos los que buscan la playa para soportar las altas temperaturas. Sin embargo, el comienzo de la temporada estival es una época en la que hay que tener especial cuidado debido a la proliferación de microorganismos que pueden derivar en patologías graves. Uno de esos microorganismos es la bacteria 'Vibrio vulnificus', popularmente conocida como 'bacteria carnívora'.

¿Qué es la bacteria carnívora?

Es una bacteria con forma de bacilo que crece en zonas cálidas. Es por ello que es fácil encontrarla en entornos como desembocaduras de ríos y zonas costeras donde se mezcla el agua dulce con el agua salada. Su presencia en las costas españolas no es algo nuevo, sin embargo, el aumento de la temperatura del agua y calor extremo de estos últimos años está facilitando su proliferación.

Diarrea, sepsis o necrosis

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), en personas sanas los síntomas suelen ser gastrointestinales como diarrea, náuseas o vómitos. No obstante, en personas vulnerables: pacientes con enfermedades hepáticas, inmunodeprimidos, diabéticos o de edad avanzada, los síntomas pueden llegar a provocar sepsis y necrosis en cuestión de horas.

El doctor Darío Fernández explica que hay dos vías de entrada: "Una es por herida, así que lo principal es no bañarnos con heridas, y si la tenemos bañarnos con un vendaje impermeable. La otra es por vía digestiva. Como esta bacteria es comensal de los mariscos, solamente tomar una sola ostra contaminada puede producirnos esta enfermedad".

Además, advierte que es una bacteria con una alta mortalidad. "Puede llegar a producir hasta un 50% de mortalidad. Por eso es importante el diagnóstico precoz. Si el tratamiento se inicia antes de las 24 horas, la mortalidad desciende mucho". A su juicio, es una bacteria "genialmente diseñada para hacer el mal".

Rubén Sánchez, investigador de la Universidad de Valencia, también pone el foco en las "heridas abiertas por ingesta de marisco crudo", porque cuando la bacteria "llega al torrente sanguíneo se va acumulando en las extremidades del organismo, en los pies, en las manos y se empieza a necrosar". En muchas ocasiones esta situación deriva en la amputación.

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