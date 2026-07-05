Juan del Val destapa una intimidad que sufre con Nuria Roca cuando se van a la cama: “Eso no es solidaridad”

Pablo Motos ha sacado en la última tertulia de actualidad antes del verano un estudio que señala que las parejas que ven juntas la tele tienen relaciones mucho más sólidas.

Los tertulianos están de acuerdo con este estudio, aunque cada uno ha contado sus experiencias y anécdotas, como Tamara Falcó, que desveló una pequeña ‘crisis’ que vivió por este tema con Íñigo Onieva… ¡en su luna de miel!

Sin embargo, Juan del Val ha querido destapar ‘trapos sucios’ de Nuria Roca. Resulta que el matrimonio ve juntos muchas series, “todas las que Nuria quiere ver” comienza Juan con sus pullitas, hasta que señala ese momento en el que uno de los dos se queda dormido.

El tertuliano señala que, independientemente de ese estudio, hay parejas que respetan y paran la serie cuando la otra persona se queda dormida, y hay parejas que no. ¡Y Nuria es una de ellas!

“Eso no es solidaridad”, dice Juan del Val mientras Nuria Roca intenta defenderse de este ataque de su marido. Cristina Pardo, siempre gris en estos temas, le ha dado consejos a Nuria para la próxima vez que pase. ¿Los seguirá la presentadora? ¡Dale al play y revive este momentazo!

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