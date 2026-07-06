Begoña Gómez todavía no sabe si podrá acudir a la Cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija, a 24 horas del despegue el avión

El avión de la delegación española que acudirá a al Cumbre de la OTAN en Ankara despega este martes y el presidente Pedro Sánchez a estas horas sigue sin saber si su mujer podrá acompañarlo o no. El juez Peinado debe pronunciarse en las próximas horas sobre si autoriza a Begoña Gómez a acompañar al jefe del Ejecutivo. Sobre la mesa también tiene el magistrado la petición de poder asistir a la graduación de su hija en Londres.

El juez Peinado decidió a finales de junio adoptar medidas cautelares contra ella, en concreto se acordó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio y la obligación de compadecer quincenalmente. La defensa de Gómez recurrió dichas medidas, pero no será hasta el 13 de julio el día en el que la Audiencia Provincial comenzará a analizar los recursos pendientes sobre este caso.

En medio de la adopción de las cautelares y del recurso de Gómez se ha producido un nuevo capítulo. La semana pasada, la esposa del presidente del Gobierno solicitaba permiso para viajar al extranjero.

Ruta del viaje

En el escrito remitido al magistrado, Gómez explicaba que el viaje de ida a Ankara se realizará con la delegación española en avión oficial. La salida es el 7 de julio. La vuelta sería en avión comercial. Argumenta la esposa del presidente que "el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al Presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos".

Peinado todavía no se ha pronunciado sobre esta petición, pero se sabe que ya ha consultado a las partes y por el momento la acusación popular ha mostrado su "oposición definitiva y total" a que el juez pueda autorizar dicho desplazamiento porque consideran que existe un "fundado riesgo de fuga".

A ojos de la acusación popular, la "concatenación de desplazamientos no hace sino ampliar el período de exposición al riesgo de sustracción a la acción de la justicia dificultando extraordinariamente cualquier mecanismo de supervisión".

Incide en que el destino elegido, esto es, la República de Turquía, "agrava de manera particular ese riesgo", al ser "un Estado ajeno a la Unión Europea, no vinculado por el sistema de la orden europea de detención y entrega y respecto del cual los mecanismos de extradición resultan notoriamente más lentos inciertos y sujetos a condicionamientos de oportunidad política".

¿Cómo ha llegado Begoña Gómez a esta situación?

El caso Begoña Gómez comenzó el pasado mes de abril de 2024, fue entonces cuando el juez Peinado abrió una investigación contra la esposa del presidente. Los primeros delitos por los que se le investigó fueron tráfico de influencias y corrupción en los negocios, con el paso de los meses el juez ha ido ampliando la investigación. La Fiscalía ha pedido archivar la causa en diferentes ocasiones, pero Peinado no cesa y pone la lupa en posibles delitos de apropiación indebida, malversación e intrusismo.

Tras dos años de investigaciones el juez ha dado por concluida la instrucción principal y abre juicio oral. Al mismo tiempo adopta medidas cautelares que incluyen la retira del pasaporte a Begoña Gómez.

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