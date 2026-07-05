La romántica proposición de Jesulín a María José Campanario en Tu cara me suena: “¿Te gustaría compartir el resto de tu vida conmigo?”

Después de una avalancha de comentarios positivos de los jueces, Jesulín aprovecha el momento para expresar lo importante que ha sido la posibilidad de hacer esta actuación con su mujer.

La emoción de la noche hace que el gaditano nos regale un momento muy especial volviendo a proponerle a María José pasar toda la vida junto a él. Y si eso fuera poco… ¡lo hace con alianzas de oro de 24 kilates!

El momento es tan romántico que Àngel Llàcer no puede resistirse a celebrar una boda en plena gala. Vestido de sacerdote, el presidente, une en sagrado matrimonio a María José Campanario con… ¡el pulsador de Tu cara me suena!, haciendo que se comprometa a estar la próxima temporada como concursante del programa.

¡Emociónate como lo hicieron ellos pulsando el vídeo!

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