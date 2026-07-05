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El calor mantiene en alerta el incendio de Les Gavarres pese al fin de los confinamientos

Protección Civil permite regresar a los vecinos evacuados, pero el operativo se refuerza ante la nueva ola de calor y el riesgo de que el fuego avance hacia el interior del parque natural.

El incendio de la Bisbal (Girona) sigue estabilizado pero los Bombers prevén un día "complicado"

El incendio de la Bisbal (Girona) sigue estabilizado pero los Bombers prevén un día "complicado" EUROPAPRESS

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Juan Vivancos | Irene Delgado
Publicado:

Protección Civil ha levantado este domingo las órdenes de confinamiento en los siete municipios afectados por el incendio forestal de La Bisbal d'Empordà (Girona) y ha autorizado el regreso a sus viviendas de los vecinos evacuados de las urbanizaciones Vall Repòs, en Santa Cristina d'Aro, y Cabanyes, en Calonge i Sant Antoni. La decisión llega después de que los Bomberos de la Generalitat hayan confirmado, tras varios vuelos de reconocimiento, que la estabilización del incendio, que ya ha arrasado unas 2.300 hectáreas, está consolidada.

Pese a esta evolución favorable, los equipos de extinción mantienen la máxima vigilancia ante una jornada que consideran decisiva. El jefe de los Bomberos en la Región de Emergencias de Girona, Jordi Martín, ha advertido de que las próximas horas serán "clave" para avanzar hacia el control del incendio, ya que la llegada de una nueva ola de calor y el aumento del viento previsto para el mediodía podrían complicar la situación.

Refuerzo del operativo

En las labores de extinción participan cerca de 500 bomberos, un centenar de militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), voluntarios de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) y agricultores que colaboran con maquinaria agrícola. Además, el dispositivo cuenta con cuatro hidroaviones y siete helicópteros.

Los responsables de la emergencia han explicado que el operativo se reforzará durante los próximos días para hacer frente al incremento del riesgo de incendios en Cataluña. También se reorganizarán efectivos para mantener capacidad de respuesta en otras zonas especialmente sensibles, como las Terres de l'Ebre (Tarragona).

El flanco derecho, el principal foco de preocupación

Los bomberos continúan concentrando sus esfuerzos en el flanco derecho del incendio, donde el perímetro sigue siendo muy irregular y presenta numerosos focos secundarios, lo que dificulta distinguir con claridad las zonas ya quemadas de las que todavía no han sido alcanzadas por las llamas.

Aunque este frente se encuentra "en fase de estabilización", preocupa que el viento de marinada y las altas temperaturas favorezcan una propagación hacia el interior del macizo de Les Gavarres. En ese escenario, el incendio podría llegar a afectar hasta 30.000 hectáreas.

Por su parte, el flanco izquierdo, donde durante la tarde del sábado se reprodujeron algunos focos, presenta una situación más favorable tras los trabajos desarrollados durante la noche y el refuerzo de medios aéreos, por lo que los bomberos consideran este sector cada vez más consolidado.

Llamamiento a evitar el "turismo de incendio"

Aunque se ha autorizado el regreso a las viviendas situadas fuera del perímetro afectado y los inmuebles ubicados dentro de la zona quemada podrán visitarse de forma puntual bajo supervisión de los Mossos d'Esquadra, siguen cortadas la carretera que une las urbanizaciones de Vall Repòs y Cabanyes y la GI-660.

Los Bomberos han insistido en pedir a la población que no se acerque al entorno del incendio ni al espacio natural de Les Gavarres, que continúa cerrado. Además, prevén solicitar limitaciones de velocidad en las carreteras próximas para facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

"Pediremos limitaciones de velocidad" en las carreteras que rodean el incendio, pero han recordado que "hoy no es aún el día de ir a ver las zonas afectadas por el incendio". En este sentido, han vuelto a pedir a la ciudadanía que evite el denominado "turismo de incendio", con el fin de no entorpecer las labores de extinción.

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