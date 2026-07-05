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“No puedo hablar”: el motivo por el que Antoñito Molina se derrumba en La Voz Kids

La actuación de Lucía ha dejado a un desconsolado Antoñito Molina, quien no podía contener la emoción desde su asiento de asesor.

Antoñito Molina en La Voz Kids

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Borja Tamayo
Publicado:

Lucía protagonizó una de las actuaciones más emotivas al dar voz a ‘Confieso’ de Kenny García. Si bien Antonio Orozco no la eligió automáticamente como semifinalista, Edurne aprovechó la oportunidad para robarla y enviarla directamente a la penúltima gala de esta edición. Una decisión que sin duda Antoñito Molina habrá aplaudido.

Lucía en La Voz Kids

“Vas a conmover los corazones de medio mundo”: las lágrimas de Antoñito Molina en La Voz Kids

El asesor de Antonio no pudo contener las lágrimas después de la actuación. Es más, Molina era incapaz de articular palabra. Lo intentó, empezando a explicar lo que suponía esta canción para él. Sin embargo, la emoción se volvió a apoderar de él y tuvo que excusarse: “No puedo hablar”.

Por suerte, Orozco tomó el relevo para explicar las razones de esta emotiva reacción. “Entiendo perfectamente todo lo que pasa por su corazón en este momento”, empezaba comendo el coach: “Lucía se queda a vivir en las canciones”. Unas palabras que servían para elogiar el maravilloso trabajo de la talent.

Lucía volverá en la semifinal, esta vez como parte del equipo de Edurne. Una joven estrella que ya ha conseguido robar el aliento a Antoñito Molina y que, indudablemente, seguirá regalando grandes momentos como este, que puedes revivir dando play al vídeo de arriba.

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