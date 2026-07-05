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Del calabacín a la menta: descubre qué alimentos pueden ayudarte a bajar la temperatura y sobrevivir al verano

Nutrimán nos da algunos trucos para sobrevivir al calor de manera natural. ¿Sabías que hay alimentos que pueden aumentar o disminuir la temperatura corporal?

Del calabacín a la menta: descubre qué alimentos pueden ayudarte a bajar la temperatura y sobrevivir al verano

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La alimentación define muchas de las cosas que nos pasan. Incluso, puede ayudarnos a sentir más frío o más calor, dependiendo del alimento que nos comamos.

Nutrimán, nuestro Luis Alberto Zamora, nos ha explicado qué alimentos aumentan la temperatura del cuerpo. Estos son el alcohol, las comidas ricas en grasas o salsas y las bebidas con cafeína.

Por el contrario, existen alimentos que ayudan a bajar la temperatura y mantener una sensación de frescor. Estos son la menta, el rábano, el calabacín o alimentos ricos en agua como el gazpacho, el apio, el melón o la sandía.

En el caso de los gazpachos, son especialmente buenos para bajar la temperatura corporal cuando son de remolacha o de cereza. ¡No te pierdas todos los consejos de Nutrimán en el vídeo de arriba!

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