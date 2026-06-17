Ignacio Varela, analista y exasesor de ZP, contundente: "Para gobernar hay que servir y para ser forajido también, y Zapatero no sirve"

La dureza con la que se está expresando Ignacio Varela respecto a la crisis y escándalos que rodean al Partido Socialista, y en especial a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero, es enorme.

Varela dice preferir hablar como analista político y no como jurista -aunque sea licenciado en Derecho-. Comienza por reafirmarse en su apreciación sobre el actual presidente del Gobierno, está convencido que de no ostentar este cargo estaría imputado desde hace meses, por varias de las tramas que le asedian a él , su Gobierno, su partido y su entorno: "Hay indicios más que suficientes como para que un juez considere conveniente llamarlo a declarar acompañado de su abogado".

El Zapatero presidente y el no presidente

Al analista le llama la atención la peculiar habilidad que tendría Zapatero o le atribuirían sus defensores, que también advierte casualmente en el actual jefe del Ejecutivo, lo valoraba con ironía: "En Pedro Sánchez es extraordinaria la habilidad que tiene para que el secretario general haga o autorice cosas de las que no se entera el presidente del Gobierno y viceversa".

Manifiesta su indignación afirmando que Zapatero no declaraba en la Audiencia Nacional la mañana de este miércoles por la corrupción política: "No está declarando por ser un agente al servicio de una superpotencia totalitaria como China, no está declarando por promover regímenes populistas y dictaduras en Latinoamérica (…) Sí lo está por negocios oscuros dentro y fuera de España".

El analista cree saber por donde irán los tiros de la defensa de Zapatero, responsabilizando a terceros: "Incluso utilizando a sus hijas como terceras personas".

La evolución y el fracaso estrepitoso de Zapatero

"Hay ya un veredicto social que lo incapacita políticamente para el resto de su vida, dentro y fuera de España"

Varela considera en perspectiva la trayectoria del "señor de León" que habría capitaneado empresas por encima de sus posibilidades, en su opinión. En esos 'viajes' "descubrió el mundo del gran dinero y del lobismo internacional".

La lista de calificativos que ha empleado Varela en un artículo para 'El Confidencial' es extensa, pero en Espejo Público impone una última sentencia al que fuera presidente del talante, incluso propuesto para el Nobel de la Paz, al que considera que no ha tenido éxito en sus proyectos de mayor envergadura: "Para gobernar un país hay que servir, para ser un forajido también hay que servir. Y creo que Zapatero no sirve para una cosa ni para la otra. Por eso ha fracasado como fracasó como presidente y ha fracasado como forajido, como pasa ahora".

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