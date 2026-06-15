"Yo pregunté y me dijeron que lo habitual es que se lo quedara la persona": El exministro de Zapatero, Miguel Sebastián, sobre las polémicas joyas

La polémica sobre las supuestas joyas recibidas por José Luis Rodríguez Zapatero suma un nuevo capítulo. El exministro de Industria Miguel Sebastián ha salido en defensa del expresidente del Gobierno y ha relatado públicamente una experiencia personal que vivió durante un viaje oficial a Arabia Saudí en 2008, cuando él mismo recibió un regalo que contenía joyas. En una columna de opinión y posteriormente en una entrevista, Sebastián ha explicado que nunca creyó que ni él ni Zapatero fueran los únicos altos cargos españoles en recibir este tipo de presentes protocolarios por parte de la monarquía saudí.

Una cartera que escondía joyas

El exministro ha recordado que el episodio ocurrió apenas tres meses después de asumir la cartera de Industria: "Fue en un viaje en 2008 que no estaba en agenda. Yo llevaba menos de tres meses en el ministerio. Era un fin de semana, me ofrecieron el Falcon y fui a Arabia Saudí para asistir a esa reunión de ministros de Energía en Yeda". Según su relato, el regalo llegó cuando la delegación española ya regresaba a España: "Cuando volvíamos en el vuelo de vuelta, un emisario real trajo un paquete y era una cartera. Como yo ya tenía una, se la ofrecí a uno de mis colaboradores y cuando ya estábamos en pleno vuelo me dijo que dentro de la cartera había joyas".

Sebastián asegura que nunca se quedó con ellas y que informó inmediatamente al ministerio: "Esas joyas están en una vitrina en el ministerio expuestas desde 2008. Son una pulsera de esmeraldas, diamantes, un reloj... Yo no tengo ni idea de la valoración de estas joyas. Yo avisé al ministerio porque nunca pensé en el valor que puedan tener estas joyas".

"¿Dónde están esos regalos?"

Preguntado por si otros ministros también recibían este tipo de obsequios, Sebastián ha señalado que no tiene constancia directa, aunque ha dejado caer que este tipo de situaciones podían ser más habituales de lo que ahora parece: "A mí no me consta nada. Había un código de buen gobierno en el año 2008. Ese código excluía los regalos de cortesía, regalos de cortesía que no se pueden rechazar". El exministro también ha explicado que los funcionarios le trasladaron cuál era la práctica habitual en estos casos: "Los funcionarios nos decían que lo habitual es que los regalos se los quedaran los ministros. Aun así yo dije que prefería dejarlos en el ministerio. Pero esto no es lo habitual. ¿Dónde están esos regalos? ¿Es que solo hemos recibido regalos Zapatero y yo?".

Durante la entrevista también se abordó el papel de la aduana de la base aérea de Torrejón de Ardoz y la posible obligación de declarar este tipo de presentes. Sebastián ha defendido que cualquier análisis debe hacerse teniendo en cuenta la normativa vigente en aquel momento: "Tienen que valorarse las cosas con la legislación de 2005, que es cuando hicimos el código de buen gobierno, y estaba pensado para empresas españolas con intereses en España. Yo devolví regalos de empresas españolas. Lo que se aceptaba es que esos regalos se aceptaban y no se devolvían. La cuestión ahora es si se tienen que declarar o no".

Sobre las joyas atribuidas a Zapatero

El exministro también ha sido preguntado por la posibilidad de que Zapatero pueda acreditar documentalmente el origen de las joyas que se le atribuyen: "No hay ningún certificado, es un regalo de Estado. No pides un cheque de Estado al rey de Arabia. Es un regalo de cortesía". Además, ha mostrado sus dudas sobre las valoraciones económicas que han trascendido en algunos medios: "Yo no me creo las valoraciones de las joyas de Zapatero y, si son verdad, refuercen las vitrinas del ministerio donde están expuestas. Eso de que es delito fiscal o no dependerá de lo que decida el juez. Yo no he hablado con Zapatero de esas joyas, hablo de las joyas que yo recibí".

Algunas tasaciones realizadas por expertos apuntan a que determinadas piezas podrían alcanzar valores millonarios. Una circunstancia que ha alimentado el debate político durante los últimos días. Sin embargo, Sebastián insiste en que los regalos que él recibió no tuvieron ninguna contraprestación: "La valoración la dice usted. Ningún ministro anterior o posterior ha puesto nada en esa vitrina tal y como la dejé yo en 2011. La valoración de esas joyas no era para estar en esa vitrina". Y añade: "No hay ningún cohecho. Yo recibí esas joyas a cambio de nada. Lo hice sin esperar regalo. A pie de avión. No hay cohecho".

Defensa cerrada de Zapatero

Miguel Sebastián ha concluido lamentando la repercusión pública que está teniendo el caso y ha defendido que el expresidente socialista aún no ha tenido ocasión de ofrecer su versión de los hechos: "Me parece lamentable el vapuleo al que se ha sometido a Zapatero sin haberle escuchado. No ha tenido la oportunidad de explicarse". Para el exministro, resulta poco creíble pensar que ambos fueran casos aislados: "No hay nadie que se crea que Zapatero y yo fuimos los únicos que recibimos joyas del rey de Arabia y no he visto que en ningún país de Europa se monte algo así porque un presidente de un país reciba regalos".

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