Nicolás Redondo rechaza la defensa de Miguel Sebastián a Zapatero: "Mierda y descalificación a todos los demás"

El ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Nicolás Redondo, se ha mostrado contundente contra la defensa que hacía Miguel Sebastián de la manera de actuar de José Luis Rodríguez Zapatero respecto a las joyas halladas por agentes de la UDEF en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno.

"Es inadmisible el argumento de Sebastián"

Según explicaba Miguel Sebastián, él mismo recibió en su día una maleta que contenía joyas en su interior, en un viaje derivado de su cargo como ministro de Industria. Sin embargo él habría actuado de manera totalmente opuesta a Zapatero. El exministro asegura que dejó en el Ministerio el anillo y los pendientes, aparentemente de esmeraldas, donde fueron expuestos en una vitrina.

Nicolás Redondo entiende que, como amigo del expresidente, Sebastián defienda a Zapatero, sin embargo no valoraba positivamente la manera en que lo hacía: "Quedar muy dignamente, y en una posición muy virtuosa, a costa de trasladar mierda y descalificación a todos los demás, sin decir un nombre, es propio de... Tiene un nombre, pero no lo voy a decir".

La mayor contradicción en democracia

Considera fuera de lugar extender la sombra de la sospecha sobre terceras personas sin mencionar explícitamente a nadie, especialmente tras este escándalo, máxime después de promulgar el propio Zapatero el 'Código de Buen Gobierno' al que estarían sujetos ambos desde el año 2005. Ensalzaba la buena praxis de otro expresidente: "Ahora vienes a decir tú que aun no teniendo responsabilidad, Felipe González hizo algo que sí creo que hiciera: dejar todo lo de valor en La Moncloa".

Redondo Atribuye un problema principal a Zapatero, al que considera "indefendible desde el punto de vista político": "Es el personaje público de España en que la distancia es mayor entre el comportamiento privado y el discurso público".

"No ha habido en España otro personaje público en estos 50 años, en el que se compadezca tan poco lo que dices con lo que haces", sentenciaba Redondo.

Un profundo dolor y una estrategia errada

El ex líder sindical Cándido Méndez confesaba sentir un profundo dolor por el caso por el que su también amigo Zapatero está investigado. Reconoce un "ejercicio de buena voluntad" en la defensa de Miguel Sebastián, que entiende como obligada en una amistad, sin embargo considera que la estrategia está equivocada. Subraya que el asunto está ya en manos de la Justicia y plantearlo en términos de un debate político sería un error: "Tengo muchas dudas que sea acertado este camino".

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