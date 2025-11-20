¿Hay hueco para un nuevo partido político en España?, Miriam González da pistas: "En España hay un duopolio político"

¿Se han preguntado alguna vez cuantos partidos políticos hay en España? Tenemos 4.300 partidos, pero solo 11 están representados en el Congreso de los Diputados. Los escándalos, la corrupción, el descontento generalizado por los políticos..... está haciendo que mucha gente se pregunte si España necesita un nuevo partido. Desde hace meses hay un nombre que suena con fuerza para crear un nuevo partido: Miriam González Clegg, abogada, experta en política internacional y esposa del ex viceprimer ministro británico Nick Clegg. Ella está detrás de ‘España Mejor’, un proyecto político que pretende irrumpir en la escena nacional.

"Aquí tenemos un duopolio político"

Este jueves, Miriam González Clegg se ha sentado en el plató de Espejo Público para responder a la gran incógnita: ¿ha llegado el momento de lanzar oficialmente este nuevo partido? La fundadora y presidenta de ‘España Mejor’ ha explicado a Susanna Griso por qué considera que el sistema español dificulta el nacimiento de nuevas fuerzas políticas: "En España es muy difícil abrir los tableros políticos, porque aquí lo que tenemos es un duopolio político y todo está orientado a proteger esa división de poder".

¿De izquierda o derecha?

Durante la entrevista, González ha evitado ubicar su proyecto en el eje tradicional izquierda-derecha, que considera está anticuado: "Estoy un poco sorprendida de cómo a veces se intentan poner todavía etiquetas del pasado. No veo necesariamente al PP y al PSOE tan de izquierdas o derechas". Para ella, lo importante no es la etiqueta, sino el objetivo: "Me interesa mucho menos esas diferencias y mucho más dos cosas fundamentales: tiene que estar centrado en la limpieza y en soluciones para los ciudadanos".

¿Un partido liderado por una mujer?

La fundadora sostiene que la polarización actual no nace de las formas, sino de la falta de respuestas: "Lo que más polariza ahora mismo no son las formas polarizantes, polariza la falta de soluciones para los ciudadanos. Para muestra Andalucía y Cataluña". González tampoco rehúye la cuestión sobre quién podría liderar este nuevo partido: "Yo creo que ya hay mujeres líderes en partidos políticos. Yo estoy trabajando en un partido político".

Inmigración, impuestos y vivienda: las claves de ‘España Mejor’.

¿Qué plantea 'España Mejor'?

La abogada también ha explicado la visión de su proyecto político en temas clave para los ciudadanos. Sobre inmigración, apuesta por una gestión más eficiente: "Creo que en inmigración lo que tenemos es una gestión poco competente. Hay que facilitar a aquel que viene a trabajar y aportar, y hacer las cosas más difíciles a los que no". En materia fiscal, considera que España necesita más transparencia: "Hay que empezar a poner sobre la mesa en España los presupuestos". Y sobre vivienda, anuncia una de las propuestas centrales de su iniciativa: "En ‘España Mejor’ hemos puesto una propuesta de vivienda para despolarizar. Necesitamos 700.000 viviendas de alquiler asequible, esto es lo más urgente".

