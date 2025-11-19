Antena 3 LogoAntena3
Los coaches se preparan para el Asalto Final: ¿qué canción elegirían para una batalla cruzada?

Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika se preparan para la última noche de Asaltos y se despiden de sus asesores en una entrevista llena de complicidad.

Malú

Entrevista coaches de La Voz

El Asalto Final de La Voz llega este viernes a las 22:00 horas en Antena 3, y los coaches afrontan la recta final antes de los Directos con emoción, nostalgia y compañerismo. Entre risas y anécdotas, los equipos han compartido cómo viven esta última fase y qué es lo que más van a echar de menos tras tantas semanas de música y conexión.

Sebastián Yatra lo tiene claro: lo peor que llevará del Asalto Final será separarse de su inseparable asesora, María Becerra. “No voy a estar ahí para sostener tu mano”, anunciaba María, destacando la complicidad que han tenido a lo largo de la competición.

Por su parte, Chiara Oliver y Joaquina, las asesoras de Pablo López y Malú, demostraron que entre los coaches también hay mucho juego. Chiara, respondió qué canción le pondría a Pablo si tuviera que enfrentarlo a Malú en una batalla cruzada: “Una canción que le hayas escrito tú a ella.” Mientras tanto, Joaquina, entre risas, no tenía claro cuál elegiría en su caso para Malú: “Ponme ‘Aprendiz’, que al menos me la sé yo y así tengo un poco de ventaja.”

Una entrevista llena de naturalidad en el que los coaches se han despedido de sus asesores antes de vivir una noche decisiva. El Asalto Final promete emociones fuertes, duelos inolvidables y decisiones que marcarán el camino hacia los Directos.

Chiara Olvier y Pablo López en La Voz 2025

¡Sorpresa! Pablo López apuesta por Aroa para los Directos de La Voz

