El almuerzo entre Felipe VI y Juan Carlos I plantea un dilema: ¿Se reencontrará el emérito con Letizia después de sus críticas?

Este sábado se producirá un encuentro que ha generado no pocas reacciones. El rey emérito confirmaba el miércoles su asistencia al almuerzo privado al que ha sido invitado en el Palacio de La Zarzuela. Después de 632 días de su última imagen juntos, surgen las dudas: ¿Dejará este encuentro una nueva instantánea de la reina Letizia con el rey emérito , su suegro, Juan Carlos I?

A esas dudas se suman las de una hipotética conversación entre ambos, y si en ella Letizia le haría algún tipo de reproche después de sus confesiones en las recién publicadas memorias de Juan Carlos, 'Reconciliación'.

Juan Carlos aceptaba la invitación al almuerzo y las condiciones que implicaba: comer con su familia pero no dormir en la que fuera su residencia oficial durante sus casi cuarenta años de reinado.

Susanna Griso y los colaboradores del programa opinaban sobre lo que consideran que puede suceder y las imágenes que dejará el evento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.