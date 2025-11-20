Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Santos Cerdán

El ticket de gastos de Cerdán y su familia al detalle: "Viajes, cenas y muebles con una tarjeta vinculada a la trama del 2%"

Espejo Público ha tenido acceso al informe de la UCO que detalla los gastos realizados con una tarjeta vinculada al entorno de Santos Cerdán. La tarjeta, oficialmente asociada a Antxón, registra consumos que los investigadores atribuyen al uso de la familia: desplazamientos a Ibiza y Tenerife, cenas recurrentes en restaurantes cercanos a su vivienda, compras de mobiliario para un piso de Madrid y pagos en establecimientos de lujo.

gastos Santos Cerdán

Publicidad

Juan Rodríguez
Publicado:

La tarjeta: quién la tenía y quién la usaba

El informe vincula la tarjeta a Antxón, pero la UCO sostiene que el uso se corresponde con desplazamientos y hábitos de consumo de Santos Cerdán, su mujer y su hija. Total gastado entre 2021 y 2024: 33.574 €. Hay varias cuentas bancarias pero en el informe se analiza la tarjeta que usaba Paqui, la mujer del político. El último movimiento fue el 19 de febrero de 2024, un día antes de su detención de Koldo.

"Se infiere que el usuario de la tarjeta pudiera haber sido Santos o su entorno familiar", recoge el informe.

Gastos recurrentes cerca del domicilio: el restaurante a 170 metros

La tarjeta registra 49 cargos en el restaurante situado a apenas 170 metros del domicilio familiar en la calle Hilarín Eslava (Madrid). El importe total suma 7.470 €. Con lo cual, la frecuencia de estos gastos y la proximidad hacen que la UCO atribuya estos consumos a la familia de Santos Cerdán.

Vacaciones pagadas: Ibiza, Tenerife, Málaga y Sevilla

La tarjeta aparece activada durante viajes familiares que el informe acredita con desplazamientos y alojamientos:

Ibiza (agosto 2022): 16 pagos. Total: 1.795 €

Tenerife (agosto 2023): 11 pagos coincidentes con estancia familiar- Total: 1.259 €

Málaga y Sevilla (junio 2022): pagos en restaurantes y hotel Total estimado: 400 €

El uso coincide con las fechas en las que la familia aparece alojada en hoteles según bases de datos consultadas por la UCO.

Muebles y gastos en el domicilio de Madrid

Parte de los fondos se destinaron a mobiliario para un piso en la calle Hilarín Eslava, vivienda cuyo alquiler y equipamiento fueron abonados desde cuentas de SERVINABAR.

Pagos relevantes del informe:

5.520 € → compra en El Corte Inglés

2.210 € → muebles dormitorio

Total acreditado en mobiliario: 7.849 €.

Además, la UCO localiza un episodio llamativo: Se notificó a Antxón que un pedido no constaba como pagado pese a haber sido recogido por la esposa de Santos. Finalmente, SERVINABAR abonó el importe.

El alquiler del piso: tampoco lo pagaban ellos

Entre 2017 y 2019, SERVINABAR pagó el alquiler de la vivienda familiar, con mensualidades entre 2.964 € y 3.189 €, más fianza y gastos asociados. Total abonado: 62.840,26 €.

De dónde salía el dinero

El informe detalla que SERVINABAR recibía fondos procedentes de adjudicaciones públicas, transfería dinero a NORAN COOP. Desde NORAN se pagaban gastos, salarios y transferencias. Y, parte de ese dinero financiaba consumos personales de la familia de Cerdán. La UCO vincula el origen de estos fondos a comisiones del 2% en contratos públicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Juanma Moreno

Juanma Moreno, a la asociación Amama, por los cribados de cáncer: "Si realmente tienen esos datos, que por favor nos los trasladen"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

gastos Santos Cerdán

El ticket de gastos de Cerdán y su familia al detalle: "Viajes, cenas y muebles con una tarjeta vinculada a la trama del 2%"

Victoria Ortíz, profesora de ESO, ciclo formativo y Bachilletaro

Victoria Ortiz, profesora, denuncia la situación que sufren los docentes por parte de alumnos y padres: "Presiones continuas"

Sebastián Yatra

Avance exclusivo: la fuerza y los graves de esta talent sorprenderán a los coaches en el Asalto Final de La Voz

Juanma Moreno
UN CAFÉ CON SUSANNA

Juanma Moreno, a la asociación Amama, por los cribados de cáncer: "Si realmente tienen esos datos, que por favor nos los trasladen"

Laura Matamoros
Entrevista

Laura Matamoros, estremecida al recordar su primer embarazo: "Fue tremendo, era muy joven y tenía otra proyección"

Paco Marhuenda, director de La Razón
SANTOS CERDÁN

Paco Marhuenda sobre el viaje de Ábalos y Cerdán a Marruecos: "La gente no viaja con una prostituta"

Según ha detallado El Mundo, el Gobierno modificó la agenda oficial de la visita de José Luis Ábalos a Marruecos, en enero de 2019, para que pudiera acudir Santos Cerdán. De este viaje, hay una imagen, también aparece Jésica Rodríguez, acompañante sentimental de Ábalos.

Tarjeta Paqui Black
Tarjeta Paqui-Black

Los gastos de la 'Paqui-Visa': este es todo el dinero que utilizó Paqui, la mujer de Santos Cerdán

La mujer de Santos Cerdán habría gastado hasta más de 33.000 € en viajes, restaurantes y muebles. Una serie de pagos de los que Francisca Muñoz se habría beneficiado de esta trama.

Los enchufados de Cerdán

Los sueldos de los familiares 'enchufados' de Santos Cerdán: "Le dio más de 53.000 euros en 69 transferencias"

¡Ronda de chistes! Trancas y Barrancas ponen a prueba el humor de Los Morancos

¡Ronda de chistes! Trancas y Barrancas ponen a prueba el humor de Los Morancos

Marta Sánchez en El Hormiguero

Esta noche, Marta Sánchez pondrá el broche de oro a la semana en El Hormiguero

Publicidad