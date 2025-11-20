El ticket de gastos de Cerdán y su familia al detalle: "Viajes, cenas y muebles con una tarjeta vinculada a la trama del 2%"

La tarjeta: quién la tenía y quién la usaba

El informe vincula la tarjeta a Antxón, pero la UCO sostiene que el uso se corresponde con desplazamientos y hábitos de consumo de Santos Cerdán, su mujer y su hija. Total gastado entre 2021 y 2024: 33.574 €. Hay varias cuentas bancarias pero en el informe se analiza la tarjeta que usaba Paqui, la mujer del político. El último movimiento fue el 19 de febrero de 2024, un día antes de su detención de Koldo.

"Se infiere que el usuario de la tarjeta pudiera haber sido Santos o su entorno familiar", recoge el informe.

Gastos recurrentes cerca del domicilio: el restaurante a 170 metros

La tarjeta registra 49 cargos en el restaurante situado a apenas 170 metros del domicilio familiar en la calle Hilarín Eslava (Madrid). El importe total suma 7.470 €. Con lo cual, la frecuencia de estos gastos y la proximidad hacen que la UCO atribuya estos consumos a la familia de Santos Cerdán.

Vacaciones pagadas: Ibiza, Tenerife, Málaga y Sevilla

La tarjeta aparece activada durante viajes familiares que el informe acredita con desplazamientos y alojamientos:

•Ibiza (agosto 2022): 16 pagos. Total: 1.795 €

•Tenerife (agosto 2023): 11 pagos coincidentes con estancia familiar- Total: 1.259 €

•Málaga y Sevilla (junio 2022): pagos en restaurantes y hotel Total estimado: 400 €

El uso coincide con las fechas en las que la familia aparece alojada en hoteles según bases de datos consultadas por la UCO.

Muebles y gastos en el domicilio de Madrid

Parte de los fondos se destinaron a mobiliario para un piso en la calle Hilarín Eslava, vivienda cuyo alquiler y equipamiento fueron abonados desde cuentas de SERVINABAR.

Pagos relevantes del informe:

•5.520 € → compra en El Corte Inglés

•2.210 € → muebles dormitorio

Total acreditado en mobiliario: 7.849 €.

Además, la UCO localiza un episodio llamativo: Se notificó a Antxón que un pedido no constaba como pagado pese a haber sido recogido por la esposa de Santos. Finalmente, SERVINABAR abonó el importe.

El alquiler del piso: tampoco lo pagaban ellos

Entre 2017 y 2019, SERVINABAR pagó el alquiler de la vivienda familiar, con mensualidades entre 2.964 € y 3.189 €, más fianza y gastos asociados. Total abonado: 62.840,26 €.

De dónde salía el dinero

El informe detalla que SERVINABAR recibía fondos procedentes de adjudicaciones públicas, transfería dinero a NORAN COOP. Desde NORAN se pagaban gastos, salarios y transferencias. Y, parte de ese dinero financiaba consumos personales de la familia de Cerdán. La UCO vincula el origen de estos fondos a comisiones del 2% en contratos públicos.

