"Te voy a matar": Emilio se enfrenta a Octavio Oramas, mañana en La Encrucijada

A Octavio Oramas se le está complicando cada vez más la vida. Por una parte, ha sido destituido a traición como presidente del Grupo Oramas y por otra, su mano derecha ha dejado de serle fiel. Emilio lleva tiempo trabajando para Saúl y está harto de que le ordenen qué debe hacer.

En el próximo capítulo de La Encrucijada, Emilio se revelará contra todo el mundo y amenazará con destapar todos los trapos sucios del empresario. Además, apuntará a Octavio con una pistola e intentará acabar con su vida. ¿Lo conseguirá?

Por otro lado, la comandante Serrano comunicará a César que hay un nuevo sospechoso del asesinato de Estrella y eso retrasará que Amanda le confiese a César que está embarazada.

Mientras tanto, Nando se acercará peligrosamente al entorno de Julia y ayudará a Saúl con su plan de venganza contra los Oramas. No te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada, mañana tras El Hormiguero. Y si no puedes esperar... ¡adelántate en atresplayer!