Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tras El Hormiguero

"Te voy a matar": Emilio se enfrenta a Octavio Oramas, mañana en La Encrucijada

El marido de Carmen no soporta más la presión a la que está sometido y amenazará con destapar todos los trapos sucios de su jefe.

"Te voy a matar": Emilio se enfrenta a Octavio Oramas, mañana en La Encrucijada

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

A Octavio Oramas se le está complicando cada vez más la vida. Por una parte, ha sido destituido a traición como presidente del Grupo Oramas y por otra, su mano derecha ha dejado de serle fiel. Emilio lleva tiempo trabajando para Saúl y está harto de que le ordenen qué debe hacer.

En el próximo capítulo de La Encrucijada, Emilio se revelará contra todo el mundo y amenazará con destapar todos los trapos sucios del empresario. Además, apuntará a Octavio con una pistola e intentará acabar con su vida. ¿Lo conseguirá?

Por otro lado, la comandante Serrano comunicará a César que hay un nuevo sospechoso del asesinato de Estrella y eso retrasará que Amanda le confiese a César que está embarazada.

Mientras tanto, Nando se acercará peligrosamente al entorno de Julia y ayudará a Saúl con su plan de venganza contra los Oramas. No te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada, mañana tras El Hormiguero. Y si no puedes esperar... ¡adelántate en atresplayer!

David, hundido tras descubrir el falso embarazo: “De Patricia me sorprende, pero de Julia me ha matado”

David, hundido tras descubrir el falso embarazo: “De Patricia me sorprende, pero de Julia me ha matado”

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

"Te voy a matar": Emilio se enfrenta a Octavio Oramas, mañana en La Encrucijada

"Te voy a matar": Emilio se enfrenta a Octavio Oramas, mañana en La Encrucijada

El pasado que Harun no puede borrar: su hermana murió ante sus ojos y cambió su destino para siempre

El pasado que Harun no puede borrar: su hermana murió ante sus ojos y cambió su destino para siempre

Judith Fernández nos adelanta lo que veremos de Clara en Las hijas de la criada: “Quiere descubrir mundo”

Judith Fernández nos adelanta lo que veremos de Clara en Las hijas de la criada: “Quiere descubrir mundo”

Antonio Velázquez se moja sobre las protagonistas de La Encrucijada: ¿se llevaría a Julia o a Patricia a una isla desierta?
Contenido exclusivo

Antonio Velázquez se moja sobre las protagonistas de La Encrucijada: ¿se llevaría a Julia o a Patricia a una isla desierta?

Pelin vuelve a mentir mientras Ferit le revela a Seyran lo que realmente pasó la noche que se acostaron
El pasado los persigue

Pelin vuelve a mentir mientras Ferit le revela a Seyran lo que realmente pasó la noche que se acostaron

Harun se abre en canal ante Bahar y confiesa la tragedia que cambió su vida para siempre
Renacer 18 de noviembre

Harun se abre en canal ante Bahar y confiesa la tragedia que cambió su vida para siempre

Por primera vez, el jefe médico deja caer su coraza. Harun se sincera con Bahar y le confiesa la tragedia que cambió su vida: la promesa que no pudo cumplir a su hermana.

Bahar huye llorando tras escuchar el latido del bebé de Naz y Evren
Renacer 18 de noviembre

Bahar huye llorando tras escuchar el latido del bebé de Naz y Evren

El destino la pone a prueba una vez más. Bahar atiende a Naz con toda su profesionalidad, pero al oír el latido del bebé frente a Evren no puede más y rompe a llorar.

¡Jugada maestra! Bahar manipula a Uras y Seren para reconciliarlos sin que lo sepan

¡Jugada maestra! Bahar manipula a Uras y Seren para reconciliarlos sin que lo sepan

Bahar renuncia a Evren pese a amarlo: no quiere ser la causa del dolor de nadie

Bahar renuncia a Evren pese a amarlo: no quiere ser la causa del dolor de nadie

“Ya no soy fuerte”: Naz admite a Rengin su verdad más dolorosa y revela su mayor miedo

“Ya no soy fuerte”: Naz admite a Rengin su verdad más dolorosa y revela su mayor miedo

Publicidad