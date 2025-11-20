CASO CERDÁN
Los sueldos de los familiares 'enchufados' de Santos Cerdán: "Le dio más de 53.000 euros en 69 transferencias"
Espejo Público ha desvelado los sueldos de varios familiares de Santos Cerdán a los que ayudó para conseguir distintos puestos de trabajo. El exsecretario de organización del PSOE se habría servido de su influencia para colocar a sus allegados.
Los gastos de la tarjeta 'black' de Paqui, mujer de Santos Cerdán, llamaron la atención incluso de sus más allegados, supuestamente conocedores del origen público del dinero que estarían empleando para numerosos gastos personales. Así lo recoge el último informe de la UCO.
El periodista Gonzalo Bans explicaba que serían el cuñado del ex número tres del Partido Socialista, Antonio Muñoz, su hermana, Belén Cerdán, y la misma Francisca 'Paqui' Muñoz, esposa de Cerdán; los beneficiados de varios puestos laborales facilitados por el exsocialista.
Las cantidades no son para nada despreciables, especialmente si se tienen en cuenta los gastos de la tarjeta con la que pagaba sin mucho pudor Paqui, a juzgar por las palabras del empresario y amigo del recién puesto en libertad provisional Cerdán, Antxon Alonso.
"En total 180 mil euros"
El desglose de las transferencias, que el exsecretario de organización socialista hizo entre los años 2019 y 2022, es llamativo y mostraría cierto favoritismo por su cuñado: "Le dio más de 53.000 euros en 69 transferencias".
La hermana fue contratada por un corto periodo de tiempo, unos dos meses, en la empresa concesionaria de la trama, 'Servinabar', contrato por el que percibió 22.300 €: "Los agentes (de la UCO) sospechan que pudo percibir más hasta el año 2025".
Por último la más aficionada a las compras, Paqui, mujer de Santos Cerdán. La mujer recibió cinco transferencias que sumarían más de 5.000€, desde una sociedad cooperativa de Koldo García y Antxon Alonso, ocupación que la UCO sospechan que podría ser simulada, al no encontrar pruebas de su labor en ella.
