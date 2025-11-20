Antena 3 LogoAntena3
¡Quique se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!

El concursante del atril amarillo ha ganado 3.000 euros en su paso por el programa.

¡Quique se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!

Arancha Mela
Al principio, Quique no estaba muy decidido de tirar al Bote, pero finalmente se ha lanzado… y ha sido todo un acierto. El concursante ha resuelto el Panel con Bote, cuya frase decía: “Al dente: pasta con tomate, ajo y anchoas”.

Además, la final parecía decantarse para Mariu pero, con este acierto, Quique ha pasado a la Gran Final. El concursante se ha llevado a casa ni más ni menos que 3.000 eurazos.

¡Enhorabuena Quique! ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

