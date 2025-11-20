¡Quique se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!

Al principio, Quique no estaba muy decidido de tirar al Bote, pero finalmente se ha lanzado… y ha sido todo un acierto. El concursante ha resuelto el Panel con Bote, cuya frase decía: “Al dente: pasta con tomate, ajo y anchoas”.

Además, la final parecía decantarse para Mariu pero, con este acierto, Quique ha pasado a la Gran Final. El concursante se ha llevado a casa ni más ni menos que 3.000 eurazos.

¡Enhorabuena Quique! ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!